Programele „Anghel Saligny” și Compania Națională de Investiții (CNI) ar urma să continue și în 2027, iar autoritățile promit că fondurile necesare vor fi prevăzute încă de la începutul anului. Miza este uriașă pentru județul Iași, unde numeroase investiții locale depind de finanțarea guvernamentală, dar și pentru marile proiecte de infrastructură care trebuie să scoată regiunea din izolarea rutieră.

Anunțurile au fost făcute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Potrivit acestora, până la sfârșitul anului 2026 ar urma să fie achitate și facturile restante pentru lucrările derulate prin „Anghel Saligny”, printr-un nou mecanism de plată.

Întârzierile au provocat deja probleme constructorilor, care riscă să-și trimită angajații în șomaj atunci când statul nu-și achită obligațiile. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a avertizat că blocajele financiare afectează direct șantierele și comunitățile care așteaptă finalizarea investițiilor.

Autostrăzile Pașcani - Suceava și Pașcani - Ungheni, în jocul finanțărilor SAFE!

Ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa, a anunțat operaționalizarea programului european SAFE, după obținerea unor credite de angajament de 35 de miliarde de lei. Două direcții de autostradă din Moldova sunt vizate: Pașcani - Siret și Pașcani - Ungheni. Pentru A7 Pașcani - Suceava, contractele cu UMB sunt deja semnate, însă ordinele de începere depind de formalizarea creditelor de angajament.

Situația este însă complicată de existența a șase loturi blocate în instanță. Finanțarea prin SAFE este prezentată de Sorin Grindeanu drept o soluție mai sigură decât actualul Program Transport 2021–2027, afectat de supracontractare și de dificultățile privind cofinanțarea de la bugetul de stat.

Planul nu se oprește la autostrăzi

În următorul exercițiu financiar european, 2028–2034, România urmărește să atragă cel puțin la fel de mulți bani ca în actuala perioadă, pentru investiții atât în infrastructura rutieră, cât și în cea feroviară. Printre problemele semnalate se află degradarea condițiilor de circulație pe magistrala feroviară 500 Suceava - București.

Autoritățile promit și un buget de stat pentru 2027 aprobat până la sfârșitul lunii decembrie 2026, astfel încât investițiile să nu mai înceapă anul cu blocaje financiare.

Pentru Iași, promisiunile sunt esențiale: continuarea proiectelor locale, modernizarea infrastructurii și conectarea regiunii la marile coridoare de transport depind de transformarea acestor angajamente în bani efectiv alocați și lucrări executate. După ani de întârzieri și facturi restante, adevăratul test va fi dacă șantierele vor primi finanțarea promisă.

Daniel BACIU