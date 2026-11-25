* concert neobișnuit la Casa Balș, pe 3 decembrie * Philipp Rehm transformă chitara bass într-un instrument solistic și aduce muzica clasică într-un teritoriu sonor surprinzător * artistul a colaborat cu nume importante ale scenei internaționale

Un instrument asociat în mod obișnuit cu ritmul trupelor rock, jazz sau funk va prelua rolul principal într-un concert de muzică clasică, la Iași. Basistul german Philipp Rehm, apreciat pe scenele internaționale pentru tehnica și originalitatea interpretărilor sale, va susține joi, 3 decembrie 2026, de la ora 19.00, recitalul „Bass Meets Classics”, la Casa Balș, în Sala „Eduard Caudella”. Publicul va descoperi o abordare diferită a unor lucrări clasice, adaptate posibilităților expresive ale bassului electric.

Când chitara bass preia rolul instrumentelor clasice

Într-o formație obișnuită, chitara bass susține ritmul și armonia, lăsând melodia în seama altor instrumente. Philipp Rehm schimbă această regulă. În interpretările sale, bassul devine protagonist, capabil să redea linii melodice complexe, pasaje delicate și contraste sonore care depășesc funcția sa tradițională.

Conceptul „Bass Meets Classics” pornește tocmai de la această schimbare de perspectivă. Muzica scrisă pentru instrumente clasice este transferată în registrul bassului electric, fără a pierde structura și expresivitatea compozițiilor originale. Rezultatul aduce împreună disciplina interpretării academice, tehnicile moderne și libertatea improvizației.

Rehm folosește un repertoriu variat de procedee instrumentale, de la tehnica slap, bazată pe lovirea și ciupirea corzilor, până la construcții melodice și efecte electronice. În proiectele sale solo, îmbină frecvent interpretarea live cu ritmuri programate și prelucrări sonore, construind impresia unui ansamblu mai amplu.

Un muzician premiat și apreciat de presa internațională

Născut în Germania și activ pe scena muzicală europeană, Philipp Rehm și-a construit cariera atât ca solist, cât și ca instrumentist de studio, compozitor și producător. În 2004, revista germană Bass Professor i-a acordat distincția „Deutschlands Superbasser”, iar în 2021 a fost prezentat pe coperta publicației americane Bass Musician Magazine.

Albumul său „The Philbum” a atras atenția criticilor de specialitate, fiind remarcat pentru combinația de funk, ritmuri neconvenționale și construcții instrumentale originale. Revista franceză Bassiste l-a plasat între realizările importante ale genului, iar stilul său a fost comparat, în anumite cronici, cu cel al celebrului basist american Marcus Miller.

Experiența sa depășește concertele solo. Rehm a colaborat cu artista Tania Kross, cu formațiile Jazz Against The Machine și The Flames, dar și cu interpreta pop și R&B Cassandra Steen. Activitatea sa cuprinde jazz, rock, muzică electronică și proiecte crossover, în care granițele dintre genuri sunt permanent explorate.

Muzicianul este și autor de materiale educaționale dedicate chitarei bass, fiind implicat în formarea instrumentiștilor prin cursuri, workshopuri și activitate didactică.

Clara DIMA