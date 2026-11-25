* inaugurarea centrului în care autorii violențelor domestice ar urma să beneficieze de consiliere psihologică și reabilitare comportamentală a fost amânată cu doar două ore și jumătate înaintea evenimentului * municipalitatea nu a precizat motivul deciziei și nici noua dată a deschiderii * serviciul este o premieră regională și urmărește reducerea riscului de recidivă

Chiar de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Iașul ar fi trebuit să facă un pas important în schimbarea modului în care sunt abordate abuzurile din familie. Primul centru de consiliere și reabilitare destinat agresorilor din regiunea Moldovei urma să fie inaugurat miercuri, 25 noiembrie, la ora 15.00, în Splai Bahlui, nr. 22. La ora 12.30, Primăria Iași a anunțat amânarea evenimentului, fără să ofere explicații privind motivele acestei decizii.

Proiectul, dezvoltat în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola”, introduce o componentă esențială în combaterea violenței domestice: intervenția specializată asupra celor care comit abuzurile, nu doar asupra persoanelor care le suportă consecințele.

Prea adesea, victima este cea care își părăsește casa

Ani la rând, femeile agresate au fost nevoite să își abandoneze locuințele, să își mute copiii, să caute adăpost și să își reconstruiască viața departe de cel care le-a supus violențelor. Protecția imediată a victimelor rămâne indispensabilă, însă aceasta nu rezolvă automat problema comportamentului agresiv.

Inițiativa înființării centrului i-a aparținut viceprimarului Roxana Necula și a fost lansată în urmă cu un an. Cadrul administrativ necesar realizării proiectului a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 259 din 2 iulie 2026, care a aprobat colaborarea dintre municipalitate și Institutul de Psihiatrie „Socola”.

„Ani la rând, în fața violenței domestice, i-am cerut tot victimei să fugă din propria casă și să își ia copiii de mână pentru a fi în siguranță. Este nedrept ca cel care suferă să poarte și povara dezrădăcinării, așa că trebuie să mergem la rădăcina problemei și să lucrăm direct cu agresorul”, a explicat viceprimarul Roxana Necula.

Agresorii vor putea ajunge la consiliere inclusiv prin decizia instanței

Centrul din Splai Bahlui a fost conceput ca serviciu de zi, în cadrul căruia persoanele care au comis acte de violență vor beneficia de consiliere psihologică, asistență socială, grupuri de suport și, atunci când situația o impune, evaluare medicală de specialitate.

Accesul va fi permis atât persoanelor care solicită voluntar sprijin, cât și celor obligate prin hotărâri judecătorești să participe la programe de consiliere.

Intervențiile vor urmări asumarea responsabilității pentru abuzurile comise, identificarea mecanismelor care întrețin comportamentele violente și dezvoltarea unor modalități nonviolente de gestionare a conflictelor.

Reabilitarea agresorilor nu înseamnă absolvirea acestora de răspundere juridică și nici transferarea responsabilității asupra victimelor. Rolul unui asemenea serviciu este tocmai reducerea riscului ca violențele să se repete, inclusiv în relațiile ulterioare ale agresorului. Clara DIMA



