* peste un secol de interpretări grafice ale celebrului personaj imaginat de Ion Creangă va fi recompus la Iași într-o expoziție inedită * de la ilustrațiile anilor 1920 la jocurile video, benzile desenate și obiectele de colecție, Harap Alb a traversat generații, regimuri politice și frontiere culturale * expoziția va putea fi vizitată aproape un an

Ion Creangă nu i-a lăsat lui Harap Alb un portret fizic amănunțit. Le-a oferit însă artiștilor libertatea de a-i construi o identitate vizuală, reinventată de fiecare generație. La aproape 150 de ani de la scrierea basmului, Muzeul Național al Literaturii Române Iași reunește peste 250 de exponate care documentează transformările unuia dintre cele mai cunoscute personaje ale literaturii române. Proiectul „Harap Alb. Expoziția unui drum vizual” va fi găzduit de Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, în Corpul B, începând cu 27 noiembrie 2026.

Un personaj reinventat de fiecare generație

Publicat în 1877, basmul lui Ion Creangă a devenit, dincolo de valoarea sa literară, o sursă de inspirație pentru numeroși artiști. Ilustratorii au construit universuri diferite în jurul aceleiași povești, iar reprezentările eroului au purtat amprenta epocilor în care au fost realizate.

Expoziția de la Iași urmărește această evoluție, pornind de la ilustrațiile romantice realizate în anii 1920 de Ary Murnu și Ion Stoica Dumitrescu, continuând cu creațiile din perioada comunistă, semnate de artiști precum Livia Rusz, Val Munteanu și Mircia Dumitrescu, până la interpretările contemporane.

Curatorul proiectului este Alexandru Ciubotariu, cunoscut în lumea artei urbane sub pseudonimul Pisica Pătrată. Artistul propune inclusiv o incursiune în istoria societății românești, privită prin schimbările de estetică și prin mijloacele de reprezentare a personajelor literare.

Printre autorii lucrărilor originale prezentate publicului se numără Puiu Manu, Adrian Barbu, Walter Riess, Valentin Tănase, Silvia Dușan, Saddo, Irina Abaza, Octav Ungureanu, Cristiana Radu și Mircea Arapu.

De la diafilmele copilăriei la jocurile video

Una dintre particularitățile expoziției este diversitatea obiectelor reunite. Harap Alb a depășit cu mult paginile cărților, devenind protagonistul unor produse culturale și comerciale dintre cele mai neașteptate.

Vizitatorii vor descoperi benzi desenate, jocuri de cărți, puzzle-uri, diafilme, discuri de vinil, casete audio, timbre, planșe didactice, afișe și animații. Personajul a ajuns inclusiv pe ambalaje de bomboane, etichete de vin, magneți și tatuaje temporare pentru copii. Colecția cuprinde și un joc video, precum și o sabie în mărime naturală.

Circulația internațională a basmului este ilustrată prin ediții în limbile franceză, germană, maghiară, slovacă, rusă și spaniolă, dar și prin volume în limba română tipărite cu caractere chirilice.

Pentru adulți, întâlnirea cu obiectele din expoziție poate deveni o recuperare a propriei copilării, în timp ce generațiile crescute în universul digital vor putea descoperi formele de divertisment și educație ale părinților și bunicilor lor.

Vernisajul este programat joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 11:30, în prezența curatorului Alexandru Ciubotariu. La eveniment vor participa și elevi de clasa a XI-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, coordonați de profesoara Daniela Nechifor.

Alexandru Ciubotariu are în portofoliu peste 40 de albume de benzi desenate și participări la peste 100 de expoziții din țară și din străinătate. În 2010, artistul a publicat „Pisica Pătrată”, primul album de street art din România.

Maura ANGHEL