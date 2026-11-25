* cinci producții autohtone, printre care o dramă recompensată cu prestigiosul Leopard de Aur la Locarno, vor fi proiectate la Cinema Ateneu Iași, de Ziua Națională a României * programul începe la ora 11:00 și se încheie cu una dintre cele mai așteptate comedii românești, „Teambuilding 2” * accesul costă 25 de lei pentru fiecare proiecție

Ziua Națională a României va fi sărbătorită la Iași și printr-o incursiune în cinematografia autohtonă contemporană. Pe 1 decembrie 2026, Cinema Ateneu va reuni cinci producții care surprind ipostaze diferite ale societății românești, de la universul copilăriei și patrimoniul natural al țării până la obsesia îmbogățirii, dramele familiale și absurditățile mediului corporatist. Selecția include filme de aventură, documentare, comedii și producții premiate la festivaluri internaționale.

Copilăria și frumusețea sălbatică a României, pe marele ecran

Maratonul cinematografic va debuta la ora 11:00 cu „Atlasul Universului”, în regia lui Paul Negoescu. Filmul urmărește aventura unui copil de zece ani, pentru care participarea la un meci de fotbal devine o adevărată provocare. Filip descoperă că încălțămintea cumpărată pentru competiție conține doi pantofi pentru același picior. Încercarea de a rezolva singur problema transformă o întâmplare banală într-o experiență a descoperirii și a independenței.

De la ora 13:00, spectatorii vor putea urmări „Delta Sălbatică”, documentarul regizat de Dan Dinu și realizat de echipa care a semnat și producția „România Sălbatică”. Filmările s-au întins pe parcursul a cinci ani, surprinzând biodiversitatea Deltei Dunării și mecanismele naturale care susțin existența acestui ecosistem. Apa devine firul narativ al documentarului, care atrage atenția asupra importanței conservării zonelor umede.

De la un câștig de 12 milioane de euro la o suspiciune de crimă

Programul după-amiezii va începe, la ora 15:00, cu „Băiat de milioane”, în regia lui Cristian Ilișuan. Protagonistul, Andi, câștigă la loterie o avere care îi permite să își satisfacă toate dorințele materiale. Ascensiunea financiară vine însă cu un preț neașteptat. Filmul explorează fragilitatea relațiilor umane în fața banilor și a succesului dobândit peste noapte.

Unul dintre punctele de interes ale maratonului va fi proiecția de la ora 17:00, „Nu e locul tău aici”, semnată de regizorul Florin Șerban. Adrian Văncică interpretează un manager de spital care, după moartea soției, își crește singur fiul adolescent. Echilibrul familiei se destramă atunci când băiatul ajunge în atenția poliției, fiind suspectat de crimă.

Pelicula a obținut Leopardul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, în 2026, iar Adrian Văncică a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Sarajevo, potrivit organizatorilor.

Micutzu și Șerban Pavlu încheie maratonul cinematografic

Ultima proiecție, programată la ora 20:00, va aduce în fața publicului comedia „Teambuilding 2”, regizată de Letiția Roșculeț. Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Șerban Pavlu revin într-o poveste care ironizează cultura corporatistă, strategiile manageriale și integrarea inteligenței artificiale în afaceri.

De această dată, angajații sunt trimiși în Republica Moldova, într-un complex viticol de lux, pentru a consolida relațiile profesionale. Între obiectivele companiei, exercițiile de echipă și tentațiile oferite de destinație, lucrurile scapă rapid de sub control.

Maura ANGHEL