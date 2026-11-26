* marea noutate este extinderea circulației ramelor electrice Alstom și PESA pe numeroase rute din țară, inclusiv pe relația București–Iași, dar și pe traseul Iași–Cluj-Napoca

CFR Călători pregătește o schimbare majoră a transportului feroviar din România. Noul Mers al Trenurilor 2026–2027 intră în vigoare pe 13 decembrie 2026 și promite trenuri mai rapide, garnituri moderne, legături directe între orașe și facilități suplimentare pentru pasageri.

Potrivit CFR Călători, noul program va fi valabil până la 11 decembrie 2027, iar compania va asigura zilnic aproximativ 1.000 de trenuri Regio, InterRegio și Intercity. Planul anunță o schimbare de ritm pentru calea ferată românească, cu investițiile în material rulant modernizat și trenuri electrice noi urmând să se vadă tot mai mult în circulația de zi cu zi.

Pentru ieșeni, una dintre cele mai importante vești este introducerea trenurilor InterRegio formate din rame electrice Alstom Coradia Stream pe ruta București Nord - Iași. Totodată, aceste garnituri sunt planificate și pe relația Iași - Cluj-Napoca. Cu alte cuvinte, Iașul se află printre orașele vizate de extinderea noii generații de trenuri electrice, într-un program care ar trebui să schimbe experiența călătoriei pe distanțe lungi.

CFR Călători anunță introducerea unei perechi de trenuri Intercity fără opriri intermediare, cu un timp de parcurs sub trei ore. Și drumul București - Brașov va fi scurtat, până la aproximativ două ore și zece minute, în timp ce trenurile Intercity București - Cluj-Napoca ar urma să ajungă la destinație în mai puțin de opt ore.

Schimbări importante sunt anunțate și pentru alte regiuni

Bucureștiul va avea legături directe InterRegio cu Drobeta-Turnu Severin, iar trenurile București - Cluj-Napoca vor circula și prin Deda, unde vor fi asigurate conexiuni spre Târgu Mureș. În plus, unele trenuri București - Brașov vor trece la categoria Regio Expres, cu mai multe opriri și tarife mai mici.

CFR Călători operează în prezent 12 rame Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive TRAXX Alstom. În cursul anului 2027, flota ar urma să crească la 24 de rame Alstom, 22 de rame PESA InterRegio și 37 de rame PESA Regio. Până la preluarea tuturor garniturilor, o parte dintre trenurile planificate vor circula în continuare în compunere clasică, cu locomotive și vagoane.

Noul mers aduce și facilități suplimentare: bilete pentru biciclete în trenurile Regio operate cu rame PESA și notificări pop-up în aplicația de cumpărare online, prin care călătorii vor putea afla informații despre durata întârzierilor.

Vești mai puțin bune pentru cei care călătoresc în străinătate

Din februarie 2027, unele trenuri internaționale București - Budapesta vor circula pe traseu deviat, prin Filiași și Târgu Jiu, din cauza lucrărilor la infrastructură. Trenurile București - Sofia/Varna/Istanbul nu vor circula, iar legătura București–Ruse va fi menținută numai până în aprilie 2027.

Atenție pentru cei care vor să-și cumpere bilete! CFR Călători anunță că vânzarea legitimațiilor pentru trenurile care circulă după noul program, începând cu 13 decembrie, va fi posibilă din 2 decembrie 2026. Biletele vor putea fi cumpărate online, din aplicația mobilă, de la automate și de la casele de bilete din gări.

Noul Mers al Trenurilor vine, așadar, cu promisiunea unei rețele feroviare mai moderne și a unor călătorii mai rapide. Rămâne de văzut cât de repede vor ajunge toate trenurile anunțate pe șine și dacă promisiunile privind reducerea timpilor de parcurs se vor transforma în realitate pentru călători.

Daniel BACIU