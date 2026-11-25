Consiliul Județean Iași a aprobat, miercuri, 25 noiembrie, 39 de proiecte de hotărâre, cu investiții importante în cultură, patrimoniu istoric, infrastructură rutieră și modernizarea Aeroportului Iași. Printre cele mai consistente proiecte se numără reabilitarea Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, restaurarea Casei Memoriale „Vasile Alecsandri” din Mircești și pregătirea achiziției imobilului monument istoric Vama cu Antrepozite „Vama Veche”.

Teatrul „Luceafărul” va intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, etapizat pentru ca intervențiile urgente la acoperișuri și terase, necesare opririi infiltrațiilor de apă, să fie realizate cu prioritate. Prima etapă va dura opt luni și are o valoare de 5,6 milioane de lei, cu TVA. Întreaga investiție este estimată la 93,5 milioane de lei, iar durata totală de implementare este de 48 de luni.

Alți 22,6 milioane de lei, cu TVA, sunt prevăzuți pentru restaurarea și consolidarea Casei Memoriale „Vasile Alecsandri” din Mircești. Proiectul, cu o durată de 36 de luni, include consolidarea fundațiilor și zidăriei, refacerea șarpantei, înlocuirea învelitorii din tablă cu șindrilă de lemn, precum și restaurarea tavanelor, sobelor și tâmplăriei istorice.

În municipiul Iași, Consiliul Județean continuă demersurile pentru achiziționarea monumentului istoric Vama cu Antrepozite „Vama Veche”, de pe strada Gării nr. 22. Consilierii au aprobat însușirea raportului de evaluare și numirea comisiei care va negocia prețul imobilului, vizat pentru a deveni noul sediu al Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”.

Investiții sunt pregătite și pentru infrastructura rutieră. Consilierii au aprobat Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei baze operaționale a Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, în comuna Miroslava. În prezent, instituția nu are o bază proprie pentru parcarea și repararea utilajelor, depozitarea materialelor și organizarea echipelor. Noua investiție ar urma să reducă timpii de intervenție și să eficientizeze lucrările executate în regie proprie, inclusiv în situații de urgență.

O decizie importantă vizează și Aeroportul Iași. Rectificarea bugetului pe 2026 include alocarea a 1,21 milioane de lei, cu TVA, din fondul de dezvoltare al regiei, pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind upgrade-ul sistemului de aterizare la categoria CAT III. Proiectul urmărește creșterea siguranței și predictibilității operațiunilor, inclusiv în sezonul de iarnă.

Ședința a adus și completarea componenței Consiliului Județean Iași. Laurențiu-Niculai Halip și Marius-Mihai Horea-Șerban au depus jurământul și au preluat cele două mandate rămase vacante.

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a susținut că obiectivul administrației este transformarea deciziilor și oportunităților de finanțare în investiții concrete, servicii mai bune și condiții de viață îmbunătățite pentru ieșeni. Carmen DEACONU