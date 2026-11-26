Academicianul Mircia Dumitrescu, istoricul și scriitorul Valeriu Matei, informaticianul Dan Petru Cristea, filosoful Ioan Alexandru Tofan și medicul Adrian Covic sunt laureații ediției a XI-a a Premiilor Naționale Negruzzi, o manifestare care și-a câștigat un loc distinct în calendarul cultural și academic al Iașului. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc marți, 1 decembrie 2026, de la ora 12:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Iașul își reafirmă vocația de spațiu al excelenței intelectuale și al recunoașterii valorilor printr-o nouă ediție a Premiilor Naționale Negruzzi. Manifestarea organizată anual la 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, reunește, și în 2026, nume reprezentative ale literaturii, științei, artei și medicinei românești, personalități ale căror cariere și contribuții au depășit de mult granițele domeniilor în care s-au afirmat.

Laureații din acest an alcătuiesc un tablou remarcabil al diversității excelenței românești. Premiul Național Negruzzi îi revine academicianului Mircia Dumitrescu, unul dintre cei mai importanți artiști plastici contemporani, personalitate de referință a graficii și sculpturii românești. Distincția acordată istoricului și scriitorului Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române, recunoaște o contribuție de substanță la cercetarea istorică și la literatura română, precum și implicarea sa în promovarea valorilor culturale românești de pe ambele maluri ale Prutului.

Un alt laureat este academicianul Dan Petru Cristea, reputat specialist în informatică, reprezentant al cercetării românești într-un domeniu fundamental pentru dezvoltarea societății contemporane. Prezența sa în palmaresul ediției confirmă deschiderea Premiilor Negruzzi către excelența științifică și către domeniile care modelează lumea de astăzi.

Premiul special „Dana Konya-Petrișor”, instituit în 2021 în memoria strănepoatei familiei Negruzzi, inițiatoare a proiectului și cofondatoare a manifestării, va fi acordat prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, filosof al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Distincția păstrează vie memoria celei care a contribuit la nașterea și consolidarea acestui proiect cultural și recompensează o personalitate a mediului universitar ieșean, afirmată prin reflecție filosofică și activitate academică.

Premiul „Ambasador al valorilor negruzziste”, acordat de Colegiul Național „C. Negruzzi”, îi va fi înmânat prof.univ. Adrian Covic, specialist în nefrologie, șef de promoție al şcolii în 1985. Distincția subliniază legătura dintre formarea intelectuală, performanța profesională și spiritul unei instituții de învățământ care și-a asumat, de-a lungul timpului, misiunea de a forma personalități.

Un palmares care vorbește despre valoare

Prestigiul actual al Premiilor Naționale Negruzzi este susținut și de numele celor care au primit distincțiile în edițiile precedente. Academicienii Ioan-Aurel Pop, Alexandru Zub, Viorel Barbu, Ana Blandiana și Ion Hadârcă, alături de personalități precum Andrei Pleșu, Emil Hurezeanu, Luca Niculescu, Andrei Șerban, Virgil Tănase, Mircea Lucescu, Sorin Istrail și Alexandru Mironov, se regăsesc în istoricul acestei manifestări. Lor li se adaugă nume importante ale medicinei și mediului universitar, între care profesorii Leon Dănăilă, Grigore Tinică și Constantin Tuleașcă, precum și scriitorul și academicianul Matei Vișniec.

Această succesiune de laureați demonstrează că Premiile Negruzzi nu sunt doar o ceremonie de recunoaștere a unor merite individuale, ci și un proiect de durată, construit în jurul ideii de valoare și continuitate culturală. În același timp, diversitatea domeniilor reprezentate exprimă o concepție generoasă asupra excelenței, în care arta, literatura, istoria, filosofia, medicina și cercetarea științifică se întâlnesc sub aceeași umbrelă a performanței.

Selecția laureaților este realizată de un juriu alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor fondatoare și ai principalilor parteneri. La ediția din acest an, prezidat de prof. univ. dr. Simona Modreanu, juriul i-a avut ca membri pe prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, prof. dr. Ioan Milică, prof. univ. dr. Grigore Tinică, notar Gabriela Lungu, Vasile Arhire, consilier al Primarului Municipiului Iași, și Mihai Pricop, delegat al Municipiului Iași.

Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc marți, 1 decembrie 2026, de la ora 12:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Distincțiile vor fi înmânate de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

Organizate de Editura Junimea, sub patronajul Primăriei Municipiului Iași, Premiile Naționale Negruzzi beneficiază de sprijinul Asociației „Cercul Junimii” și al Domeniilor Lungu – Hermeziu.

Prin personalitatea laureaților, prin continuitatea unui proiect ajuns la maturitate și prin instituțiile care îl susțin, Premiile Naționale Negruzzi își consolidează statutul de reper al recunoașterii excelenței în spațiul cultural și academic ieșean.

Carmen DEACONU