Un focar de toxiinfecție alimentară a declanșat o anchetă epidemiologică la Grădinița „Varlaam Mitropolitul” din Iași, după ce 30 de copii au acuzat dureri abdominale, scaune moi și febră. Doi dintre micuți au ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, iar investigațiile Direcției de Sănătate Publică Iași au confirmat deja prezența bacteriei Salmonella în două cazuri.

Alarma a fost dată pe 25 noiembrie 2026, când reprezentanții unității au raportat apariția simptomelor gastrointestinale. Cazurile au fost identificate în 10 grupe diferite, semn că problema a afectat copii din mai multe colectivități ale grădiniței: 17 din grupa mare, 7 din grupa mijlocie, 4 din grupa mică și 2 din grupa baby.

Cele mai îngrijorătoare sunt rezultatele analizelor: DSP Iași a identificat două cazuri pozitive la Salmonella. Unul dintre copii s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe și a necesitat internare, în timp ce cel de-al doilea nu a avut nevoie de spitalizare. Potrivit informațiilor transmise de autorități, starea de sănătate a copiilor este bună.

Conducerea grădiniței a decis suspendarea activității în zilele de 26 și 27 noiembrie. Pentru 28 noiembrie este programată o nouă dezinfecție a tuturor spațiilor, realizată de firma autorizată cu care unitatea are contract. Între timp, au fost intensificate măsurile de curățenie și dezinfecție, se efectuează triaj epidemiologic, iar părinților li se recomandă să țină acasă copiii care prezintă simptome până la dispariția acestora. Pentru copiii simptomatici este recomandată și efectuarea unei coproculturi.

Ancheta se extinde acum și asupra firmei de catering. Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Iași face verificări atât la grădiniță, cât și la furnizorul de hrană, urmând să fie recoltate probe din alimentele servite în 25 noiembrie.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar sursa contaminării nu a fost încă identificată. Carmen DEACONU