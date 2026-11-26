* regizorul Marian Crișan și o parte dintre actorii noului său lungmetraj se vor întâlni cu publicul ieșean pe 2 decembrie, la Cinema Ateneu * filmul, turnat în Munții Apuseni, urmărește povestea unui băiat de zece ani care trebuie să ducă Lumina Sfântă în satul natal, înfruntând primejdii și conflicte ale adulților *

Un copil de zece ani, un tată prins într-un conflict violent și o misiune care transformă o noapte de sărbătoare într-o călătorie a maturizării. Acestea sunt coordonatele noului lungmetraj semnat de regizorul Marian Crișan, „Lumina”, care va avea o proiecție specială la Iași, miercuri, 2 decembrie 2026, de la ora 18.00, la Cinema Ateneu. Evenimentul va include o întâlnire cu regizorul și o parte dintre actorii producției, spectatorii având ocazia să descopere și povestea din spatele camerelor de filmat.

Un copil, între credință și conflictele adulților

Acțiunea filmului se desfășoară în Munții Apuseni, într-o comunitate rurală în care tradițiile, credința și relațiile dintre oameni construiesc un univers cinematografic tensionat.

Mircea, un băiat de numai zece ani, este nevoit să străbată drumuri și păduri pentru a duce Lumina Sfântă de la Ierusalim la biserica din satul său. Tatăl copilului, Liviu, este implicat într-un conflict cu câțiva locuitori ai unei comunități învecinate, iar responsabilitatea îndeplinirii misiunii cade asupra băiatului.

Dincolo de traseul fizic, călătoria dezvăluie fragilitatea unui copil care poartă deja povara dorului de mamă și care trebuie să facă față consecințelor unor conflicte pe care nu el le-a provocat.

Construit cu elemente de road-movie, lungmetrajul aduce în prim-plan relațiile de familie, absența unui părinte, curajul și credința, într-un decor natural care amplifică tensiunea poveștii.

Ofelia Popii și Marius Cordoș, în distribuția filmului

Rolul principal îi revine tânărului actor Andrei Voicu, cunoscut din producțiile „Lia – Soția soțului meu” și „Cei Trimiși”. Tatăl său este interpretat de Marius Cordoș, actor al Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov, prezent anterior în filme precum „Despre oameni și melci” și „Captura”.

Ofelia Popii, una dintre actrițele consacrate ale teatrului și cinematografiei românești, o interpretează pe Rodica, partenera lui Liviu și mama vitregă a copilului. Actrița a făcut parte și din distribuțiile unor producții precum „Q.E.D.”, „Undeva la Palilula” și „Rocker”.

În film mai apar Horia Fedorca, Grigore Bechet, Dan Chiorean, Alin Stanciu, Anatol Cotrobai, Georgiana Coman, Ana Tkcacenko, Eugen Neag, Lali Gabor, Eniko Kovacs, Elena Crișan, Teodor Ciobanu, Luca Bran și Ilie Castravet.

Din competiția internațională de la Tallinn, pe marele ecran ieșean

Prezentat internațional sub titlul „Holy Light”, filmul a avut premiera mondială la cea de-a 30-a ediție a Tallinn Black Nights Film Festival, în Estonia. Producția a fost inclusă în competiția internațională de lungmetraje pentru tineri, organizată în cadrul secțiunii Just Film.

Marian Crișan, cunoscut pentru filmele „Morgen”, „Rocker”, „Orizont”, „Berliner” și „Warboy”, continuă astfel explorarea comunităților din vestul României, a relațiilor de familie și a destinelor individuale marcate de tensiuni sociale.

„Lumina” este o coproducție care reunește companii cinematografice din România, Republica Moldova și Slovacia. Imaginea este semnată de John Donică, iar montajul de Tudor Pojoni. Producătorii filmului sunt Marian Crișan și Răzvan Bumbeș.

Întâlnirea din 2 decembrie de la Cinema Ateneu le va oferi ieșenilor posibilitatea unui dialog direct cu realizatorii unei producții care așază în centrul poveștii un copil obligat să găsească resursele de curaj acolo unde lumea adulților eșuează.

Maura ANGHEL