Bunurile de patrimoniu aparţinând Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti, transferate temporar la Palatul Culturii din Iaşi, trec în această perioadă printr-un amplu proces de verificare şi conservare.

Specialiştii Complexului Muzeal Naţional "Moldova" au început analizele biologice ale obiectelor, urmate de o perioadă de carantină preventivă, pentru a preveni eventualele degradări şi contaminări ale colecţiei.

Printre bunurile aduse la Iaşi se numără manuscrise, partituri, cărţi, instrumente muzicale, mobilier, picturi şi obiecte personale care au aparţinut marelui compozitor. Acestea sunt depozitate în spaţii cu temperatură şi umiditate controlate, în condiţii speciale de securitate şi conservare.

Specialiştii Complexului Muzeal Naţional „Moldova” au prelevat deja probe de pe suprafaţa obiectelor, folosind metoda tamponului steril. Analizele urmăresc atât determinarea gradului de contaminare, exprimat în germeni pe centimetru pătrat, cât şi identificarea tipurilor de microorganisme prezente.

Probele au fost însămânţate pe plăci Petri cu mediu Sabouraud solid şi introduse în condiţii de incubare la o temperatură de 24 de grade Celsius, pentru o perioadă de 72 de ore.

În funcţie de rezultatele analizelor, specialiştii vor stabili tratamentele necesare şi intervenţiile de conservare-restaurare pentru fiecare categorie de bunuri culturale. „În perioada următoare, fiecare obiect va trece prin etape de carantină preventivă, evaluare şi conservare, urmând ca, treptat, acest tezaur să fie pus în valoare prin expoziţii şi evenimente culturale dedicate publicului. Iaşul, oraşul care i-a fost atât de drag marelui compozitor, devine astfel, pentru perioada următoare, gazda şi protectorul moştenirii sale spirituale”, a spus managerul Complexului Muzeal Naţional „Moldova”, dr. Alexandru Constantin Chituţă.

Transferul patrimoniului la Iaşi a fost decis în contextul lucrărilor de restaurare de la Palatul Cantacuzino din Bucureşti, sediul Muzeului Naţional „George Enescu”. Mutarea a avut ca scop scoaterea obiectelor din spaţiile de depozitare temporară în care se aflau şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare de păstrare pe durata lucrărilor. Operaţiunea a fost realizată în colaborare cu Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional „George Enescu”, administrarea colecţiei rămânând în responsabilitatea instituţiei din Bucureşti. „Primirea în custodie temporară a patrimoniului Muzeului Naţional George Enescu la Palatul Culturii din Iaşi reprezintă nu doar o onoare deosebită pentru instituţia noastră şi pentru întreaga comunitate ieşeană, ci şi o datorie profesională şi morală faţă de cultura naţională”, mai spune Chituţă. Laura RADU