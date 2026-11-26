* 85% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar au întâlnit comportamente de bullying în grupele pe care le coordonează * excluderea din colectivitate este cea mai frecventă formă de agresiune * peste 100.000 de preșcolari au fost incluși, în ultimii patru ani, într-un program național de prevenire a bullyingului * alte 360 de grădinițe din 33 de județe s-au alăturat proiectului în acest an școlar

La numai patru sau cinci ani, un copil poate ajunge să se teamă de colectivitate, să refuze să meargă la grădiniță și să se considere mai puțin valoros decât ceilalți. Nu trebuie să fie lovit pentru a suferi. Este suficient să fie respins sistematic de colegi, marginalizat sau umilit. Datele prezentate joi, 26 noiembrie, de Salvați Copiii România arată că fenomenul bullyingului își face simțită prezența încă din primii ani de viață.

Organizația, cu sprijinul Fundației OMV Petrom, a extins programul „Să fim prieteni – Fără bullying”, care a ajuns la 900 de grădinițe din România. Numai în anul școlar 2026-2027 au fost incluși peste 39.000 de preșcolari, iar peste 2.000 de cadre didactice au beneficiat de formare specializată.

Suferința copiilor care nu știu să spună ce îi doare

Una dintre dificultățile intervenției la vârste mici este incapacitatea copiilor de a explica ceea ce trăiesc. Suferința poate lua forma unor dureri abdominale fără o cauză aparentă, a refuzului de a participa la activități, a izolării sau a unor izbucniri de furie. Asemenea schimbări de comportament pot ascunde dificultăți de integrare și relaționare, fără a reprezenta, în sine, dovada existenței bullyingului.

„Prevenirea bullyingului trebuie să înceapă de la grădiniță, înainte ca excluderea unui copil din joc să devină un obicei. Ea nu se face prin sancțiuni, ci prin construirea, încă din copilăria timpurie, a unor relații sănătoase între copii, cu sprijinul tuturor adulților din jurul lor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii România.

Programul urmărește dezvoltarea a patru valori fundamentale – toleranța, respectul, grija și curajul –, prin jocuri, povești și exerciții adaptate vârstei preșcolare.

Aproape șase din zece educatoare au observat mai puține conflicte

Evaluarea programului derulat în anul școlar 2025-2026 a avut la bază 7.500 de răspunsuri din partea părinților și aproape 950 din partea specialiștilor.

Potrivit rezultatelor, 71,8% dintre specialiști au remarcat îmbunătățirea relațiilor dintre copii, 67% au constatat că aceștia se joacă mai bine împreună, iar 58,5% au raportat reducerea numărului de conflicte. Totodată, 98% dintre cadrele didactice s-au declarat pregătite să gestioneze situațiile de bullying.

Cele mai importante progrese semnalate de părinți au vizat gestionarea emoțiilor, cu o creștere de 9,7 puncte procentuale, disponibilitatea copiilor de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, cu 6,2 puncte procentuale, și capacitatea de a negocia, de a împărți obiecte și de a-și aștepta rândul, cu șase puncte procentuale.

La finalul anului școlar, 99% dintre părinții chestionați au declarat că propriul copil avea cel puțin un prieten în grupă.

Peste 220 de activități gratuite pentru educatoare și părinți

Cadrele didactice au la dispoziție peste 120 de activități educaționale, iar părinții pot accesa 100 de exerciții pentru acasă. Materialele sunt disponibile gratuit pe platforma safimprieteni.ro, inclusiv pentru familiile și grădinițele care nu fac parte din proiect.

Metodologia, dezvoltată în Danemarca, a fost adaptată sistemului educațional românesc începând din 2020 și extinsă la nivel național din 2023.

Prevenirea violenței în școli începe, astfel, cu mult înaintea primei zile de școală. La vârsta la care copiii învață să numere, să deseneze și să recunoască literele, ei trebuie să învețe și că diferențele nu justifică umilirea, că prietenia nu presupune excluderea altora și că a apăra un coleg vulnerabil este o formă de curaj.

Maura ANGHEL