* personajele îndrăgite din cărți vor prinde viață într-un concurs de creație plastică organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași * competiția se adresează elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal * lucrările pot fi înscrise până pe 3 decembrie, iar câștigătorii vor fi recompensați cu premii în cărți

Personajele literare vor părăsi paginile cărților pentru a deveni protagoniștii unei expoziții de artă realizate de elevii ieșeni. Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași lansează concursul de desene „Copilăria dintre pagini”, inclus în programul celei de-a XII-a ediții a Festivalului „Teodorenii”. Manifestarea culturală se va desfășura în perioada 7–10 decembrie 2026, sub genericul „Ulița copilăriei”, având în centrul atenției literatura destinată copiilor și adolescenților.

Competiția propune o întâlnire între lectură și artele plastice, oferindu-le tinerilor posibilitatea de a reinterpreta universurile literare prin propriile creații. De la copilăria evocată de Ionel Teodoreanu și Ion Creangă până la aventurile fantastice ale personajelor din literatura contemporană, participanții au libertatea de a alege operele care i-au impresionat.

Personajele cărților, reinventate de tinerii artiști

Organizatorii încurajează interpretarea originală a textelor literare, nu copierea ilustrațiilor existente. Elevii pot reprezenta o scenă memorabilă, un personaj îndrăgit, un tărâm imaginar sau o întâmplare care le-a stârnit curiozitatea în timpul lecturii. Sursele de inspirație pot proveni atât din literatura română, cât și din cea universală, fără restricții privind perioada în care au fost scrise operele.

Concursul este rezervat exclusiv elevilor din județul Iași și cuprinde trei secțiuni, corespunzătoare învățământului primar, gimnazial și liceal.

Fiecare participant poate înscrie cel mult două lucrări, realizate individual, pe suport de desen în format A3. Tehnica artistică rămâne la alegerea concurenților, care pot utiliza acuarelă, guașă, creion, pastel, peniță, tuș sau tehnici mixte. Creațiile care nu respectă condițiile de participare nu vor fi acceptate în competiție.

Elevii își pot înscrie lucrările până pe 3 decembrie

Desenele trebuie să conțină pe verso titlul creației, denumirea și autorul operei literare care a constituit sursa de inspirație, numele elevului, școala, clasa și, după caz, numele cadrului didactic coordonator. Sunt necesare și datele de contact ale părintelui, reprezentantului legal sau profesorului coordonator.

Lucrările vor fi depuse în format fizic până joi, 3 decembrie 2026, ora 16.00, la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, în Galeriile Comerciale, la parter, la Serviciul Programe Culturale, Digitizare, Comunicare.

Evaluarea va fi realizată de un juriu de specialitate, care va urmări originalitatea compozițiilor, expresivitatea artistică, creativitatea, calitatea execuției și modul în care fiecare elev a reușit să transpună în imagini universul literar ales.

Nouă premii și o expoziție dedicată imaginației

Organizatorii vor acorda câte trei premii pentru fiecare categorie de vârstă, precum și mențiuni. Cei nouă ocupanți ai primelor trei locuri din fiecare secțiune vor primi pachete de cărți.

Lucrările participante vor fi reunite într-o expoziție organizată în cadrul Festivalului „Teodorenii”, oferind publicului ocazia de a descoperi literatura prin sensibilitatea și imaginația noii generații.

Festivitatea de premiere este programată pentru joi, 10 decembrie 2026, de la ora 15.00, în Sala de lectură a bibliotecii. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.bjiasi.ro și pe pagina oficială de Facebook a instituției. Premiile și diplomele vor putea fi ridicate în termen de 30 de zile de la anunțarea câștigătorilor.

Prin această competiție, Festivalul „Teodorenii” aduce lectura mai aproape de copii, transformând-o dintr-o experiență individuală într-un act de creație artistică.