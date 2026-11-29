* celebra interpretă libaneză de muzică bizantină Ribale Wehbé va concerta la Iași, pe 13 decembrie, în cadrul Concertului de Colinde al Arhiepiscopiei Iașilor * evenimentul va susține cauza lui Dimitrie Năstase, un tânăr de 24 de ani care are nevoie de 79.700 de lei pentru achiziționarea unui fotoliu rulant electric * în premieră, manifestarea va include și un târg de Crăciun * intrarea este liberă

Pentru Dimitrie Năstase, o singură oră petrecută în scaunul cu rotile înseamnă dureri greu de suportat. La 24 de ani, tânărul pictează, cântă la pian, este pasionat de electronică și are nevoie de un echipament medical care să-i redea o parte din libertate. Povestea sa se află în centrul Concertului de Colinde al Arhiepiscopiei Iașilor, programat pe 13 decembrie 2026, de la ora 18.00, la Centrul de Evenimente Agora. Invitata specială a serii va fi artista libaneză Ribale Wehbé, una dintre vocile remarcabile ale muzicii bizantine contemporane.

Două zile pentru a salva o finanțare de aproape 40.000 de lei

Din cauza unei scolioze severe, Dimitrie nu poate petrece mai mult de o oră în actualul cărucior fără ca durerile să devină insuportabile. Este nevoit să se întoarcă în pat, iar lumea sa, în ciuda pasiunilor și talentelor pe care le are, rămâne limitată de suferința fizică.

Soluția este un fotoliu rulant electric, adaptat nevoilor sale medicale. Pentru achiziționarea acestuia, sunt necesari 79.700 de lei până la 15 decembrie. Miza este cu atât mai mare cu cât depășirea termenului ar însemna pierderea unei finanțări europene de 39.900 de lei, deja obținute.

Concertul organizat prin Fiideajutor.ro, platforma de solidaritate a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, va avea loc cu numai două zile înaintea expirării acestui termen. Spectatorii vor putea contribui prin donații directe, dar și prin participarea la o extragere caritabilă cu premii.

Din Beirut la Iași, pe drumul muzicii sacre

Originară din Beirut, Ribale Wehbé s-a remarcat pe scenele internaționale prin interpretările sale din repertoriul bizantin, oriental și religios. Artista readuce în atenția publicului patrimoniul muzical al creștinismului răsăritean, păstrat de-a lungul secolelor în comunitățile din Orientul Mijlociu.

Revenirea sa la Iași va crea un dialog între cântarea bizantină orientală și colindul tradițional românesc, două expresii muzicale ale aceleiași sărbători creștine.

Intitulată „Și Cuvântul S-a făcut trup”, ediția din acest an este inspirată din Evanghelia după Ioan și pune accent pe responsabilitatea față de aproapele aflat în suferință.

Pe scenă vor mai urca Ansamblul „Noi și Vechi”, Corul psaltic de copii Mini Byzantion, Corul de copii și tineret „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Bâcu, comuna Ipatele, și Corul cântăreților bisericești din Protopopiatele Iași I, II și III.

În deschiderea programului, publicul va asculta un recital de pian susținut de Alexandra Marițencu, o tânără al cărei parcurs artistic este sprijinit prin Fiideajutor.ro. Evenimentul va fi prezentat de Cătălin Sava și Raluca Aftene.

Târg de Crăciun, în premieră la concertul Arhiepiscopiei

Organizatorii au pregătit și o noutate pentru ediția din decembrie. Centrul de Evenimente Agora va găzdui, între orele 15.00 și 21.00, un târg de Crăciun la care vor participa 13 artiști, artizani, producători și organizații.

Printre expozanți se vor număra ilustratorul Adrian Serghie, sculptorița Diana Rău, pictorița Raluca Samoilă, artizanul Luiza Loredana Grigorovici, Gelateria Cosi Buono, Colegiul „Sfântul Nicolae”, Flair Scent, Koja, Movalia, Prăvălia Bucate în Tihnă, Prisaca Bârnova, Pro Vita Iași și Fiideajutor.ro.

Vizitatorii vor găsi decorațiuni realizate manual, produse artizanale, delicatese și cadouri de sărbători.

Accesul la concert va fi gratuit, iar evenimentul va fi transmis în direct pe paginile Doxologia.ro, Fiideajutor.ro și Concertul de Colinde al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Pentru Dimitrie, însă, seara de 13 decembrie are o semnificație care depășește programul artistic. Reușita campaniei ar putea însemna mai multe ore petrecute în fața pianului, mai mult timp dedicat picturii și mai puține zile trăite între durerile din cărucior și imobilizarea la pat.

Donațiile pot fi făcute prin intermediul platformei Fiideajutor.ro.

Maura ANGHEL