Spitalul Regional, amânat până în 2029. Din împrumutul de 250 de milioane de euro, s-au folosit doar 50 de milioane!

Spitalul Regional de Urgență Iași mai întârzie ani buni! Guvernul a prelungit până în decembrie 2029 termenul de finalizare a unității medicale, după întârzieri în procedurile de achiziție și în derularea lucrărilor. Aceeași amânare îi vizează și pe clujeni, în timp ce spitalul regional de la Craiova are ca nou termen luna mai 2029.

Decizia a fost aprobată vineri, 9 octombrie 2026, prin modificarea acordurilor de finanțare încheiate cu Banca Europeană de Investiții (BEI). În ciuda sumelor uriașe împrumutate pentru cele trei proiecte, până acum a fost utilizată doar aproximativ o cincime din finanțarea disponibilă.

250 de milioane de euro pentru Iași, dar numai 50 de milioane au fost folosite

Pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Iași, România a contractat un împrumut de 250 de milioane de euro de la BEI. Potrivit datelor prezentate de Guvern, au fost utilizați până acum doar 50 de milioane de euro.

Situația este similară și în celelalte două centre medicale. Pentru Cluj, din împrumutul de 305 milioane de euro au fost folosite 61 de milioane, în timp ce pentru Craiova, din totalul de 368 de milioane de euro, tragerile au ajuns la 73,6 milioane.

În total, România a împrumutat 923 de milioane de euro pentru cele trei spitale, însă a utilizat numai 184,6 milioane de euro.

Când ar trebui să fie gata cele trei spitale

Noile termene prevăd finalizarea spitalelor din Iași și Cluj în decembrie 2029, iar pentru unitatea medicală din Craiova, în mai 2029. Calendarul inițial a fost afectat de întârzieri în licitații și pe șantiere.

Guvernul susține că modificările convenite cu BEI actualizează calendarele de implementare și permit utilizarea mai rapidă a fondurilor. Schimbările nu majorează obligațiile financiare ale României față de bancă, iar unele condiții pentru tragerea banilor au fost eliminate.

Investiții de sute de milioane de euro

Împrumuturile europene acoperă doar o parte din costurile totale ale proiectelor. Spitalul Regional din Iași este evaluat la aproape 670 de milioane de euro, cel din Cluj la aproximativ 690 de milioane, iar unitatea din Craiova la circa 750 de milioane de euro.

Cele trei spitale sunt proiecte majore pentru sistemul medical românesc, concepute pentru a prelua cazuri complexe și pentru a reduce presiunea asupra unităților existente. Pentru pacienții din Moldova, însă, noul termen pentru Iași înseamnă că așteptarea unei unități regionale de urgență moderne continuă.

Spitalele regionale au fost promise încă din 2012. Dintre cele opt proiecte anunțate atunci pentru mari centre universitare, doar cele din Iași, Cluj și Craiova au ajuns în faza de implementare.

Daniel BACIU