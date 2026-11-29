* generatoare, ajutoare de urgență și tabere pentru copiii afectați de război: povestea parteneriatului cu Regiunea Vinnița

Consiliul Județean Iași a marcat două decenii de colaborare cu Regiunea Vinnița din Ucraina, un parteneriat început în urmă cu 20 de ani și care a căpătat o semnificație aparte după declanșarea războiului. Ceea ce a pornit ca un acord instituțional de cooperare s-a transformat într-o relație de solidaritate, concretizată prin ajutoare de urgență, sprijin pentru refugiați și tabere organizate pentru copiii afectați de conflictul armat.

Acordul a fost semnat pe 28 noiembrie 2006 de Lucian Flaișer, președintele Consiliului Județean Iași de la acea vreme. Două decenii mai târziu, actuala administrație județeană vorbește despre o colaborare care a rezistat schimbărilor politice, mandatelor și, mai ales, unei crize majore la granița României.

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a rememorat ajutorul oferit în primele zile ale invaziei rusești în Ucraina. Consiliul Județean a alocat atunci fonduri pentru achiziția a 30 de generatoare, truse de prim ajutor, alimente și produse de igienă. Tot în acea perioadă, 38 de femei și copii din Vinnița au solicitat sprijin, iar autoritățile ieșene le-au asigurat cazare în municipiul Iași.

Solidaritatea a continuat și în ultimii ani

În 2025 și 2026, Consiliul Județean Iași a finanțat tabere organizate la Bucium pentru copiii din Regiunea Vinnița. Pentru cei care trăiesc cu teama că părinții lor sunt pe front, câteva zile de liniște și siguranță au însemnat mai mult decât o simplă vacanță.

„Iașul este cel mai mare oraș românesc de lângă Ucraina. Asta nu e doar geografie. E o responsabilitate. Și noi ne-o asumăm”, a transmis Costel Alexe, care a subliniat că parteneriatul trebuie să continue prin proiecte concrete, nu doar prin aniversări și declarații.

Oficialul ieșean i-a mulțumit și lui Lucian Flaișer pentru semnătura care a pus bazele colaborării în 2006, transmițând partenerilor din Ucraina că Iașul le rămâne un loc apropiat și prietenos.

După 20 de ani, relația dintre Iași și Vinnița este prezentată drept un exemplu de cooperare care a depășit protocolul instituțional. Următoarea provocare este ca promisiunile de continuare a colaborării să se transforme în noi proiecte și forme concrete de sprijin. Carmen DEACONU