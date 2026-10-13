Criză fără precedent în medicina de familie! Moldova are nevoie disperată de doctori

* sute de medici de familie sunt necesari, iar unele sate au rămas fără cabinete * Bârnova, Miroslava și alte localități ieșene apar pe lista deficitului * Vasluiul are nevoie de 131 de doctori, iar Neamțul de încă 74 * una dintre cele mai grave situații este cea a localităților în care oamenii nu au nici medic de familie, nici punct de lucru al unui cabinet din altă localitate * în datele oficiale apar astfel de cazuri în județele Iași – 3, Bacău – 2, Botoșani – 7, Neamț - 1, Suceava – 4, Vaslui – 5

Mii de oameni riscă să întâmpine dificultăți în accesul la medicina primară, în condițiile în care numeroase localități din Moldova se confruntă cu un deficit de medici de familie. Datele centralizate la 1 iulie 2026 arată o situație îngrijorătoare în județele regiunii, de la Iași și Botoșani până la Neamț, Suceava și Vaslui. În unele comunități nu există deloc medic de familie și nici măcar un punct de lucru al unui cabinet din altă localitate.

În județul Iași, situația este departe de a fi rezolvată. Potrivit datelor prezentate, 13 medici de familie ar fi necesari pentru acoperirea deficitului, în 13 localități. Trei localități apar în categoria celor fără medic de familie și fără puncte de lucru ale cabinetelor din alte localități, iar alte două nu au medic propriu, dar beneficiază de puncte de lucru ale unor cabinete din afara localității.

Pe lista localităților ieșene cu deficit se regăsesc Bârnova, Cucuteni, Ciurea, Hărmănești, Lespezi, Miroslava, Prisăcani, Răchiteni, Scânteia, Tătăruși, Sirețel, Stolniceni-Prăjescu și Valea Lupului. Situația diferă de la o localitate la alta, însă datele arată că nevoia de personal medical rămâne o problemă pentru comunitățile din județ.

Vasluiul, printre cele mai afectate județe

Tabloul devine și mai îngrijorător în alte județe din Moldova. Vasluiul figurează cu un necesar de 131 de medici de familie, cel mai mare număr dintre județele prezentate în datele furnizate. Printre localitățile cu deficit se numără Bârlad, unde necesarul indicat este de 12 medici, Huși, cu 7, dar și numeroase comune în care este nevoie de câte unul sau doi doctori.

În județul Neamț, necesarul ajunge la 74 de medici de familie. Lista cuprinde atât comune, cât și orașe, printre care Roman, unde deficitul indicat este de 7 medici, Târgu Neamț și Roznov, cu câte 3, precum și Piatra-Neamț și Bicaz.

Nici Botoșaniul nu scapă de probleme. Datele indică un necesar de 32 de medici de familie, în timp ce în Suceava ar fi nevoie de 41. În Bacău, deficitul este estimat la 40 de medici, cu necesități în numeroase localități rurale și urbane.

Comunități fără medic și fără puncte de lucru

Una dintre cele mai grave situații este cea a localităților în care oamenii nu au nici medic de familie, nici punct de lucru al unui cabinet din altă localitate. În datele furnizate apar astfel de cazuri în județele Iași – 3 (Cucuteni, Hărmănești, Răchiteni), Bacău – 2 (Itești, Lipova), Botoșani – 7 (Adășeni, Dimăcheni, Manoleasa, Cordareni, Broscăuți, Drăgușeni, George Enescu), Neamț - 1 (Pîncești), Suceava – 4 (Cârlibaba, Coșna, Crucea, Bălcăuți) și Vaslui – 5 (Bogdănița, Coroiești, Ibănești, Mălușteni, Pogonești).

Absența unui cabinet nu înseamnă automat că fiecare locuitor este lipsit de orice acces la servicii medicale, însă poate îngreuna consultațiile obișnuite, monitorizarea bolilor cronice, prevenția și obținerea la timp a unor servicii de medicină primară.

Pentru persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cronice și familiile cu copii, distanța până la un cabinet poate deveni o problemă importantă, mai ales acolo unde transportul este dificil.

Cifrele conturează o provocare majoră pentru medicina de familie din Moldova. Deficitul de personal, distribuția inegală a cabinetelor și lipsa punctelor de lucru în anumite comunități pot accentua diferențele dintre accesul la servicii medicale în mediul urban și cel rural.

Pentru Iași, cele 13 localități menționate și necesarul raportat de 13 medici reprezintă un semnal de alarmă care merită urmărit îndeaproape. Pentru întreaga regiune, situația din Vaslui, Neamț, Suceava, Bacău și Botoșani arată că problema depășește granițele unui singur județ. Nicoleta ZANCU