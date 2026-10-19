Pompierii ieșeni au avut 197 misiuni în weekend!

* incendii în mai multe localități din Iași, intervenție la CET și două bovine salvate din Bahlui

Weekend de foc pentru pompierii ieșeni! Militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” au avut parte de trei zile pline, cu 197 de misiuni operative și preventive. Au stins incendii, au acordat primul ajutor în zeci de cazuri, au intervenit la CET Iași și au salvat inclusiv două bovine blocate în râul Bahlui.

În perioada 16–19 octombrie 2026, salvatorii au gestionat 7 incendii, 90 de intervenții SMURD și 13 alte situații de urgență. La acestea s-au adăugat 74 de misiuni de monitorizare a transporturilor de materiale periculoase și a situațiilor de urgență, precum și 13 acțiuni preventive.

Incendii la locuințe și intervenție la CET Iași

Flăcările au afectat locuințe din Valea Adâncă, Trifești, municipiul Iași, Păușești și Slobozia. Pompierii au intervenit și pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în comuna Ciurea.

Una dintre intervențiile importante s-a desfășurat pe 17 octombrie, în incinta Centralei Electrice de Termoficare Iași. Incendiul a afectat elemente ale unui transformator și componente ale instalației. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar cauza probabilă este încă în curs de stabilire.

Potrivit pompierilor, printre cauzele probabile ale incendiilor la locuințe s-au numărat efectul termic al curentului electric, coșurile de fum necurățate și mijloacele de încălzire lăsate nesupravegheate sau supraîncălzite.

Două bovine, salvate din râul Bahlui

O intervenție mai puțin obișnuită a avut loc în seara de 18 octombrie, în zona Podu Roș din Iași. Pompierii Detașamentului 1 au intervenit pentru salvarea a două bovine rămase blocate în râul Bahlui.

Salvatorii au avut de gestionat și o misiune pirotehnică în localitatea Horlești, comuna Rediu, unde au fost descoperite și ridicate trei elemente de muniție neexplodată, care urmează să fie distruse în condiții de siguranță.

În paralel, echipajele SMURD au acordat asistență medicală de urgență, iar pompierii au sprijinit transportul persoanelor cu mobilitate redusă către echipajele medicale și au intervenit pentru deblocarea accesului în locuințe.

Avertisment înainte de sezonul rece

Pe lângă intervenții, pompierii au continuat pregătirea profesională, inclusiv printr-un exercițiu al scafandrilor pe râul Prut, și au participat la Târgul de cariere organizat la Palas Mall Iași.

Odată cu folosirea tot mai frecventă a sobelor și a aparatelor de încălzire, ISU Iași atrage atenția asupra riscurilor de incendiu. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice instalațiile electrice, să curețe periodic coșurile de fum și să nu lase mijloacele de încălzire nesupravegheate.

De asemenea, pompierii recomandă evitarea improvizațiilor electrice, instalarea detectoarelor de fum și, după caz, de monoxid de carbon, precum și protejarea copiilor, a persoanelor vârstnice și a celor cu mobilitate redusă.

Bilanțul celor 72 de ore arată cât de solicitate sunt echipajele de intervenție, însă prevenirea rămâne esențială: multe dintre situațiile de urgență pot fi evitate prin măsuri simple de siguranță luate la timp. Andrei TURCU