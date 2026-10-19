Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 76,5 kilometri și a fost resimțit în mai multe zone din țară, inclusiv în Iași și Capitală.

Conform datelor seismologice, epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe. Cutremurul s-a produs la 46 de kilometri sud-est de Brașov, 53 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri nord de Ploiești, 64 de kilometri de Buzău, 78 de kilometri nord-est de Târgoviște și 86 de kilometri de Focșani.

Seismul a fost încadrat în categoria celor de magnitudine medie. Zona Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, iar cutremurele produse aici pot fi resimțite pe arii extinse, în funcție de magnitudine și adâncimea la care se produc.