Recunoaștere națională pentru un spital din Iași! Pneumoftiziologia a câștigat premiul pentru calitatea serviciilor medicale

Performanță pentru sistemul medical ieșean! Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a fost premiat la Gala Elitelor Medicale 2026, desfășurată la Cluj-Napoca, pentru calitatea serviciilor medicale. Distincția vine după luni dificile, în care personalul unității a fost nevoit să reorganizeze secții și servicii și să lucreze în spații diferite, fără să renunțe la îngrijirea pacienților.

O echipă medicală din Iași primește recunoaștere la nivel național pentru munca depusă într-o perioadă complicată! Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a obținut, în weekend, premiul pentru Calitatea Serviciilor Medicale în cadrul Galei Elitelor Medicale 2026, eveniment organizat la Cluj-Napoca.

Pentru reprezentanții unității, distincția nu este doar un trofeu, ci o recunoaștere a efortului colectiv depus de angajații spitalului, de la medici și asistenți până la personalul auxiliar, tehnic și administrativ.

„În fotografia din această seară vedeți un om care a primit un premiu. În spatele lui sunt însă sute de colegi care l-au făcut posibil”, au transmis managerul Radu Crișan-Dabija, într-un mesaj de mulțumire adresat întregii echipe.

Luni dificile, secții reorganizate și o echipă care a mers mai departe

Premiul vine după o perioadă solicitantă pentru personalul medical. Potrivit conducerii spitalului, angajații au trecut prin luni în care au fost nevoiți să mute secții, să reorganizeze servicii și să se adapteze la alte spații și condiții de lucru.

Toate aceste schimbări au presupus efort suplimentar, responsabilități noi și capacitatea de a menține activitatea medicală în condiții dificile.

Medicii și asistenții care asigură gărzile, personalul din laboratoare și blocul operator, infirmierele, îngrijitoarele, brancardierii și angajații din compartimentele tehnice și administrative au contribuit, fiecare, la funcționarea spitalului.

Conducerea unității subliniază că reușita aparține întregii echipe, nu doar persoanei care a urcat pe scenă pentru a primi distincția.

„Hai, mă, că se poate!” – mesajul care a însoțit premiul

În mesajul publicat după gală, reprezentanții spitalului au vorbit despre solidaritate, profesionalism și puterea de a depăși momentele dificile împreună.

„Premiul de la Gala Elitelor Medicale este despre profesionalismul colegilor noștri, despre solidaritatea unei echipe și despre oamenii care, în cele mai complicate momente, au găsit puterea să meargă mai departe”, au transmis aceștia.

Mesajul s-a încheiat cu un îndemn devenit simbolul bucuriei colective: „Hai, mă, că se poate!”

Pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, distincția reprezintă un motiv de mândrie, dar și o recunoaștere a muncii depuse în fiecare zi, inclusiv în perioadele în care condițiile de lucru au fost departe de cele obișnuite. „Premiul acesta este al nostru! Felicitări, echipă!”, a transmis managerul Radu Crișan-Dabija.

Nicoleta ZANCU