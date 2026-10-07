Culoar unic către Sfânta Parascheva

Iașul intră în zilele de foc ale celui mai mare pelerinaj ortodox din sud-estul Europei! Capitala Moldovei se pregătește să primească, în perioada 8–15 octombrie 2026, aproximativ 300.000 de pelerini, veniți din toate colțurile țării și din străinătate pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pentru ca uriașul aflux de oameni să poată fi gestionat, autoritățile au pregătit un Culoar Unic al Pelerinilor, un traseu securizat și monitorizat permanent de forțele de ordine. Jandarmeria Română, prin Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, structurile Ministerului Afacerilor Interne și Poliția Locală Iași vor fi mobilizate pe durata întregului eveniment.

13 și 14 octombrie sunt zilele de vârf. Atunci este așteptat cel mai mare număr de pelerini, iar timpul petrecut la coadă poate crește considerabil. Pentru cei care vin la Iași, răbdarea și respectarea indicațiilor autorităților vor fi esențiale.

Culoarul unic pornește de la Catedrala Mitropolitană și continuă pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei și Iancu Bacalu, până la Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă situația o va impune, traseul poate fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pentru riveranii din zonă există, de asemenea, reguli speciale. Cei care locuiesc sau lucrează pe străzile incluse în culoarul unic sunt sfătuiți să aibă asupra lor actul de identitate sau legitimația de serviciu, pentru a putea demonstra accesul în zonă.

Autoritățile vin și cu un set de recomandări pentru cei care se aventurează în mulțime. Pelerinii sunt sfătuiți să își supravegheze permanent copiii și persoanele vârstnice, să își păstreze bunurile în siguranță și, mai ales, să aibă la ei medicamentele necesare și istoricul medical, dacă suferă de afecțiuni cronice.

Și vremea poate deveni un factor important. Pelerinii sunt sfătuiți să verifice prognoza, să poarte haine călduroase, încălțăminte comodă și pelerine de ploaie, dar și să aibă apă și gustări pentru orele de așteptare.

Un alt detaliu aparent banal poate deveni esențial după ore întregi în mulțime: telefonul trebuie să fie încărcat, pentru ca oamenii să poată păstra legătura cu familia sau grupul cu care au venit.

Pe întreg traseul vor fi prezente 24 de ore din 24 echipe de dialog ale Jandarmeriei, echipaje medicale de prim ajutor și voluntari. În cazul unei urgențe, pelerinii sunt îndemnați să se adreseze celui mai apropiat cadru de ordine sau să apeleze numărul 112.

Iașul se pregătește, astfel, pentru una dintre cele mai aglomerate săptămâni ale anului. Sute de mii de oameni, kilometri de traseu pietonal și un dispozitiv amplu de siguranță vor transforma orașul într-un uriaș punct de întâlnire pentru credincioșii veniți la Sfânta Parascheva.