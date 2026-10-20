Mii de elevi fără căldură, dar nicio unitate nu a cerut suspendarea cursurilor! Copiii, puși să învețe în frig

Incendiu devastator la CET 1 Iași, mii de ieșeni rămași fără apă caldă și căldură, iar școlile din municipiu nu au cerut suspendarea cursurilor. Deși în multe unități de învățământ li s-a transmis elevilor că pot rămâne acasă dacă au probleme din cauza temperaturilor scăzute, Inspectoratul Școlar Județean Iași anunță că nu a primit nicio solicitare oficială pentru modificarea programului sau oprirea activității didactice.

Situația vine după incendiul izbucnit sâmbătă la postul electric de alimentare al CET 1 Iași, care a lăsat fără agent termic mii de locuințe și instituții publice din municipiu. În timp ce autoritățile încearcă să repare instalațiile afectate, elevii și profesorii trebuie să se descurce în sălile de clasă fără încălzirea obișnuită.

ISJ Iași: Nicio școală nu a cerut suspendarea cursurilor!

Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, a precizat că instituția a solicitat școlilor și grădinițelor să analizeze situația din fiecare unitate și să găsească soluții alternative de încălzire.

„Inspectoratul Școlar Județean Iași a solicitat ieri unităților de învățământ să analizeze cu atenție situația din fiecare grădiniță și școală în parte și să identifice soluții alternative pentru încălzirea spațiilor. Iar dacă astfel de soluții nu sunt identificate, să analizeze la nivelul unității și să decidă în Consiliul de Administrație dacă își continuă activitatea didactică. Până în acest moment, nu am avut nicio solicitare din partea vreunei unități de învățământ din municipiul Iași pentru suspendarea activității didactice”, a declarat presei Antonina Bliorț.

Cu alte cuvinte, școlile au avut posibilitatea să decidă dacă pot continua cursurile în condiții adecvate, însă nicio unitate nu a solicitat oficial suspendarea acestora până la momentul declarației.

Totuși, rămâne de văzut în ce condiții vor învăța copiii dacă temperaturile din sălile de clasă scad, iar căldura nu revine în următoarele zile.

Căldura ar putea reveni abia spre sfârșitul săptămânii!

Veștile privind reluarea furnizării agentului termic nu sunt încurajatoare. Autoritățile au anunțat că specialiștii lucrează în regim de urgență pentru repornirea instalațiilor de la CET 1.

Primele probe de funcționare urmau să înceapă în seara următoare, după aducerea la Iași a unui transformator care să înlocuiască echipamentele afectate de incendiul de sâmbătă după-amiază.

Până la reluarea efectivă a furnizării căldurii, mii de ieșeni și numeroase instituții publice rămân în așteptare. Iar pentru școli, grădinițe, părinți și elevi, următoarele zile pot deveni o adevărată încercare.

Deocamdată, ISJ Iași nu a anunțat suspendarea generală a cursurilor. Decizia privind continuarea activității revine fiecărei unități de învățământ, în funcție de situația concretă și de posibilitatea asigurării unor condiții corespunzătoare.

Nu se știe însă cine verifică, însă, dacă în clase există temperaturi potrivite pentru desfășurarea cursurilor. În lipsa căldurii, simplul fapt că nicio școală nu a cerut suspendarea activității nu înseamnă automat că toate unitățile pot funcționa în condiții confortabile pentru copii.

Carmen DEACONU