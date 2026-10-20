Pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași se lucrează și noaptea!

Spitalul Regional de Urgență Iași începe să prindă contur: muncitorii lucrează inclusiv pe timpul nopții, în timp ce fundația și structura viitoarei unități medicale avansează. După ani de așteptare, unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România intră într-o etapă în care lucrările devin tot mai vizibile.

În momentul de față, excavările exterioare au fost finalizate în proporție de 100%, iar lucrările de excavare pentru clădirea principală a spitalului au ajuns la aproximativ 89%. „La corpurile H1, H2 și H3, săpăturile au fost finalizate integral. La clădirea principală și pe celelalte corpuri continuă lucrările la fundații și infrastructură. Pe șantier se desfășoară lucrări de armare, instalare a sistemelor de împământare și verificare a stabilității terenului. Totodată, a fost montată macaraua M6”, au transmis cei din echipa de implementare a proietului SRU Iași.

Fotografiile publicate de Alexandru Rogobete, deputat și fost ministru al Sănătății, surprind echipele care montează armăturile pentru elementele verticale de rezistență și pregătesc turnarea betonului pentru radierul general. Este începutul unei etape esențiale pentru ridicarea uriașului complex medical de la Iași. „Mă bucur să văd că unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România începe să prindă contur. Un proiect esențial pentru Moldova, pentru milioanele de oameni din această regiune și pentru viitorul sistemului nostru de sănătate. (...) Lucrările avansează, iar în perioada următoare rezultatele vor deveni tot mai vizibile”, a transmis fostul ministru.

Spital uriaș pentru Moldova: 850 de paturi și 20 de săli de operație!

Dimensiunile proiectului sunt impresionante. Spitalul Regional de Urgență Iași va avea 850 de paturi, 20 de săli de operație și aproximativ 3.000 de angajați. Suprafața construită totală va ajunge la 202.689 de metri pătrați, iar clădirea va fi dezvoltată pe mai multe niveluri, inclusiv două subsoluri.

În incinta complexului sunt prevăzute 39.500 de metri pătrați de spații verzi și nu mai puțin de 1.500 de locuri de parcare.

Pentru Moldova, investiția este vitală: viitoarea unitate medicală este gândită să deservească pacienți dintr-o regiune întreagă, într-un sistem de sănătate care are nevoie urgentă de infrastructură modernă și capacitate suplimentară.

Contract de 1,7 miliarde de lei! Cine construiește spitalul?

Contractul pentru construirea clădirii principale, denumit Pachetul 2, a fost atribuit la valoarea de 1,7 miliarde de lei, fără TVA.

Antreprenorul general este asocierea condusă de CCN Altyapi Yatirimlari Ve Insaat AS, alături de Rotary Construcții Mentenanță, CCN Yatirim Holding AS și Bedamiro Holding Parcări Construct.

La proiect participă și numeroși subcontractanți, pentru lucrări și echipamente specializate. Supervizarea construcției este asigurată de o asociere condusă de Tecnic Consulting Engineering România, contractul având o valoare de aproape 37 de milioane de lei.

Lovitura de grație pentru așteptări: termenul se mută în 2029!

Deși șantierul avansează, există și o veste care nu poate fi ignorată: termenul de finalizare a fost prelungit până în decembrie 2029, față de decembrie 2027, cât era prevăzut anterior.

Modificarea a fost aprobată de Guvern prin HG nr. 814/2026, în cadrul ajustării contractelor de finanțare pentru spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova.

Proiectul ieșean beneficiază de un împrumut de 250 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Până la începutul lunii octombrie 2026, fuseseră efectuate trageri de 50 de milioane de euro, echivalentul a 20% din finanțarea disponibilă.

Prelungirea termenului nu înseamnă automat că spitalul va fi inaugurat exact la acea dată, dar stabilește noul reper oficial de implementare. Daniel BACIU