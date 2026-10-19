Prefectul Iașului și-a anunțat demisia! Decizia a fost luată, dar mandatul nu se încheie imediat

Prefectul județului Iași și-a înaintat astăzi demisia din funcție, anunțând public că decizia este una asumată. Practic, demisiile tuturor demnitarilor PNL au fost solicitate „de îndată” de premierul Ilie Bolojan, partidul intrând în Opoziție. Până la finalizarea procedurilor legale de eliberare din funcție, acesta va continua să exercite atribuțiile de prefect.

În mesajul transmis, prefectul a vorbit despre experiența acumulată în ultimul an, despre oamenii pe care i-a cunoscut și despre responsabilitatea pe care o presupune reprezentarea instituției.

„Privesc această perioadă cu recunoștință, dar și cu sentimentul responsabilității pentru lucrurile care trebuie continuate”, a transmis acesta.

Demisia nu înseamnă însă o plecare imediată din funcție. Până la încheierea procedurilor legale, prefectul afirmă că își va îndeplini în continuare atribuțiile cu aceeași seriozitate și implicare.

„Sunt încă lucruri de făcut, iar respectul față de ieșeni și față de această instituție rămâne același, până în ultima zi de mandat”, a precizat prefectul.

Deocamdată, mesajul public nu oferă detalii despre motivele concrete ale demisiei și nici despre persoana care ar putea prelua funcția.