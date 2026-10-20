CTP Iași clarifică cazul unui șofer condamnat după un accident cu o pasageră

Cazul unui conducător auto condamnat după un accident în care a fost implicată o pasageră provoacă reacții la Iași, iar Compania de Transport Public încearcă să clarifice situația și să înlăture orice confuzie privind statutul actual al persoanei vizate.

CTP Iași vine cu precizări după apariția în mass-media a unor materiale despre condamnarea unui fost conducător auto implicat într-un accident produs în octombrie 2024. Compania susține că incidentul nu a fost raportat nici Poliției, nici conducerii, iar ulterior șoferul nu s-a mai prezentat la serviciu, deși a fost convocat în repetate rânduri pentru explicații.

Reprezentanții CTP Iași subliniază că bărbatul la care fac referire materialele din presa locală nu mai este angajatul companiei din 26 mai 2026, dată la care raporturile de muncă au încetat ca urmare a pensionării. Cu alte cuvinte, deși incidentul s-a produs în perioada în care acesta lucra pentru operatorul de transport public, în prezent nu mai face parte din personalul instituției.

Potrivit explicațiilor transmise de companie, accidentul s-a produs în octombrie 2024, însă conducătorul auto nu ar fi raportat evenimentul nici Poliției, nici CTP Iași, încălcând astfel procedurile interne privind comunicarea unor asemenea situații.

Situația a ajuns în atenția autorităților după ce pasagera s-a prezentat la spital. Ulterior, permisul de conducere al șoferului a fost reținut, iar acesta nu s-ar mai fi prezentat la serviciu, în pofida convocărilor repetate pentru a oferi explicații cu privire la cele întâmplate.

În perioada care a urmat, fostul angajat s-a aflat în concediu medical și concediu de odihnă, iar raporturile sale de muncă cu CTP Iași s-au încheiat, în cele din urmă, prin pensionare, la sfârșitul lunii mai 2026.

Compania consideră că folosirea în prezent a titulaturii de „șofer CTP” în relatările despre caz poate induce publicul în eroare, lăsând impresia că persoana vizată lucrează în continuare pentru operatorul de transport.

În același timp, CTP Iași reafirmă că siguranța călătorilor și respectarea procedurilor interne reprezintă responsabilități esențiale pentru personalul companiei.

Precizările vin într-un moment în care informațiile despre condamnarea fostului conducător auto readuc în atenție responsabilitatea angajaților din transportul public și obligația de a raporta incidentele care pot pune în pericol siguranța pasagerilor. Andrei TURCU