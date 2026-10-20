* Baroul Iași și Uniunea Națională a Barourilor din România organizează o conferință națională dedicată independenței avocaților, presiunilor asupra profesiei și vulnerabilităților sistemului judiciar * evenimentul va avea loc la Palatul Culturii și va reuni reprezentanți ai conducerii profesiei din întreaga țară

Independența avocaților, presiunile exercitate asupra profesiei, epuizarea profesională și dreptul cetățenilor la un proces echitabil vor fi discutate sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Iași. Conferința „Avocatul – garant al democrației într-o lume instabilă. Între independență, presiune și responsabilitate” aduce în prim-plan provocările cu care se confruntă avocatura într-un context marcat de schimbări legislative, competiție profesională și transformări sociale.

Printre vorbitori se numără Traian-Cornel Briciu, președintele UNBR, Dr. Dan Oancea, directorul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), Carmine Foreste, decanul Baroului Napoli, și Geta Lupu, consilier al Baroului Iași.

Legislația și protecția avocaților în fața presiunilor

Un capitol important al conferinței privește implicarea avocaților în procesul legislativ și mecanismele de protecție a profesiei. Va fi analizată inclusiv răspunderea penală a adultului tânăr, temă care ridică probleme privind raportul dintre vârstă, responsabilitate și sancțiune penală. De asemenea, participanții vor discuta despre avocatura sub lupa legiferării și despre garanțiile necesare pentru exercitarea independentă a profesiei.

Intervențiile vor fi susținute de Iosif-Sergiu Stănilă și Cătălin-Daniel Fenechiu, vicepreședinți ai UNBR, alături de Ciprian Olimpiu Mitoșeriu și Alina Sandu, consilieri ai Baroului Iași.

Burnout-ul în avocatură, o problemă adusă în atenția profesiei

Dincolo de independența profesională și schimbările legislative, conferința va aborda și presiunea psihologică asupra avocaților. Programul include și o dezbatere despre publicitatea serviciilor juridice, pornind de la întrebarea unde se termină informarea publicului și unde începe reclama. Subiectele vor fi prezentate de Doina Stupariu, Ema Antonescu și Silvana Racoviceanu, reprezentante ale structurilor de conducere ale profesiei.

Accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil

O altă temă vizează asistența extrajudiciară și modul în care este organizat ajutorul public judiciar. Mihaela-Roxana Prisacariu, din cadrul Baroului Iași, va prezenta aspecte legate de direcțiile, metodologia și finalitatea acestui mecanism.

Ultimul panel, intitulat „Vulnerabilitatea avocatului. Vulnerabilitatea justiției”, va aduce în discuție garanțiile procedurale ale avocatului în asigurarea dreptului la un proces echitabil.

Vor interveni Viorel-Liviu Mihai, vicepreședinte UNBR, Andreea-Olga Urda, consilier al Baroului Iași, și Teodor Toader, din cadrul Baroului Iași. Prin temele propuse, reuniunea de la Iași pune în discuție o problemă care depășește interesele unei singure profesii: măsura în care independența avocatului și garanțiile oferite acestuia contribuie la protejarea drepturilor cetățenilor și la funcționarea justiției.

Maura ANGHEL