* elevii care vor să se transfere la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mai au la dispoziție o zi pentru depunerea dosarelor * sunt disponibile locuri la clasele X–XII, inclusiv la Matematică-Informatică și Științe sociale * transferurile vizează și învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași a anunțat organizarea unei noi etape de transferuri pentru anul școlar 2026–2027. Înscrierile se încheie miercuri, 21 octombrie, iar elevii interesați trebuie să susțină probe de evaluare pe 26 octombrie. Oferta cuprinde locuri de la grupa mică până la clasa a XII-a, însă transferurile la nivel liceal sunt permise doar fără schimbarea profilului. Rezultatele vor fi afișate pe 27 octombrie.

Ce locuri sunt disponibile la Liceul UAIC din Iași

Pentru învățământul liceal, instituția a anunțat disponibilitatea unor locuri la trei niveluri de studiu. La clasa a X-a se pot transfera elevi la Matematică-Informatică și Științe sociale. Pentru clasa a XI-a sunt disponibile locuri exclusiv la Matematică-Informatică, în timp ce la clasa a XII-a există posibilitatea transferului la ambele profiluri. O condiție importantă este păstrarea profilului de studiu. Astfel, un elev care dorește să se transfere la Liceul UAIC trebuie să provină de la același profil, conform regulilor stabilite pentru această etapă.

Locuri sunt disponibile și pentru elevii de gimnaziu, la toate clasele, de la a V-a până la a VIII-a. La nivel primar, transferurile vizează clasa pregătitoare, clasa a III-a și clasa a IV-a, iar la grădiniță există disponibilitate pentru grupa mică.

Examene la Matematică, Informatică, Română și Istorie

Transferul nu se face automat, pe baza dosarului, ci presupune verificarea cunoștințelor candidaților. Pentru profilul Matematică-Informatică, elevii vor susține testări la Matematică și Informatică, din materia corespunzătoare clasei în care solicită transferul. La Științe sociale, evaluarea constă într-o probă scrisă la Limba și literatura română și o testare la Istorie sau Geografie, potrivit programei clasei respective. Elevii de gimnaziu vor susține o probă scrisă pentru verificarea competențelor la Limba română și Matematică. În cazul copiilor de grădiniță și al elevilor din ciclul primar, sunt programate interviuri. Toate evaluările sunt stabilite pentru luni, 26 octombrie. Dacă situația școlară a candidatului impune examene de diferență, acestea vor avea loc pe 28 octombrie.

Calendarul oficial prevede depunerea dosarelor în perioada 14–21 octombrie 2026. În zilele de 22 și 23 octombrie vor fi verificate documentele, iar pentru nivelurile preșcolar și primar vor fi programate interviurile. Rezultatele tuturor evaluărilor vor fi publicate marți, 27 octombrie.

Clara DIMA