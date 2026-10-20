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Pagina principală Moldova FOTO – SRU Iași rămâne în groapă!

FOTO – SRU Iași rămâne în groapă!

FOTO – SRU Iași rămâne în groapă!
FOTO – SRU Iași rămâne în groapă!
FOTO – SRU Iași rămâne în groapă!
FOTO – SRU Iași rămâne în groapă!
FOTO – SRU Iași rămâne în groapă!

În momentul de față, excavările exterioare au fost finalizate în proporție de 100%, iar lucrările de excavare pentru clădirea principală a spitalului au ajuns la aproximativ 89%. „La corpurile H1, H2 și H3, săpăturile au fost finalizate integral. La clădirea principală și pe celelalte corpuri continuă lucrările la fundații și infrastructură. Pe șantier se desfășoară lucrări de armare, instalare a sistemelor de împământare și verificare a stabilității terenului. Totodată, a fost montată macaraua M6”, au transmis cei din echipa de implementare a proietului SRU Iași.

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