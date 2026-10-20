Descinderi de amploare în Iași! Ancheta DIICOT vizează trafic de minori și droguri într-un centru de plasament

14 percheziții au fost desfășurate astăzi, 20 octombrie 2026, în județul Iași, inclusiv la sediul unui centru de primire a minorilor. Anchetatorii investighează o rețea suspectată de trafic de minori și trafic de droguri, după ce o fată de numai 14 ani, instituționalizată, ar fi fost determinată să întrețină relații sexuale contra cost. Cercetările vizează și posibila exploatare a altor minore.

Un caz de o gravitate extremă a declanșat o amplă intervenție a autorităților din Iași. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, alături de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de trafic de minori și trafic de droguri de risc și mare risc.

Descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unui centru de primire a minorilor. Ancheta scoate la iveală suspiciuni alarmante privind exploatarea sexuală a unor fete instituționalizate și introducerea unor substanțe interzise în incinta centrului.

Fată de 14 ani, dusă în diferite locații pentru exploatare sexuală

Potrivit informațiilor din anchetă, pe parcursul anului 2026, o minoră în vârstă de numai 14 ani, aflată în sistemul de protecție, ar fi fost recrutată și transportată în diferite locații din localitatea Verșeni sau din apropiere.

Conform procurorilor, fata ar fi fost determinată să întrețină relații sexuale contra cost. La transportarea și deplasarea acesteia ar fi contribuit și alte minore instituționalizate, despre care anchetatorii susțin că ar fi oferit sprijin în desfășurarea activităților cercetate.

Suspiciunile nu se opresc la o singură victimă. Cercetările ar fi indicat că mai multe persoane investigate ar fi racolat și alte minore din același centru, tot în scopul exploatării sexuale.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească rolul fiecărei persoane implicate, modul în care ar fi fost recrutate victimele și amploarea activităților investigate.

Droguri în centrul pentru minori

Dosarul are și o altă componentă gravă. Potrivit probelor administrate până în prezent, în incinta centrului ar fi fost introduse cantități de canabis și substanțe cristaline, care ar fi fost distribuite pentru consumul propriu al unor minori instituționalizați.

În cauză sunt cercetate atât infracțiuni de trafic de droguri de risc și mare risc, cât și deținerea fără drept a unor astfel de substanțe pentru consum propriu.

Prezența acestor suspiciuni într-un spațiu destinat protejării copiilor ridică semne de întrebare serioase, însă ancheta urmează să stabilească exact împrejurările în care substanțele ar fi ajuns în centru și cine ar fi fost implicat în distribuirea lor.

14 percheziții și audieri la DIICOT Iași

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Iași, în cadrul procedurilor desfășurate de procurori pentru clarificarea faptelor și stabilirea eventualelor răspunderi penale.

Cazul vizează infracțiuni deosebit de grave, iar cercetările sunt în desfășurare.

Important: toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. Andrei TURCU