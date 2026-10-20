Doi consilieri PNL renunță la mandatele din CJ Iași

Mișcare cu impact în Consiliul Județean Iași. Ioana Dănilă și Alexandru Calance au demisionat din legislativul județean, după modificările aduse Codului administrativ. Cei doi liberali au ales să păstreze posturile din cabinetul președintelui Costel Alexe, iar locurile rămase vacante urmează să fie ocupate de următorii candidați de pe lista PNL.

Consiliul Județean Iași a bifat luni o schimbare importantă în componența sa, după ce, în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de îndată, a constatat încetarea mandatelor a doi consilieri județeni liberali. Ioana Dănilă și Alexandru Calance au renunțat la funcțiile de aleși județeni, în contextul noilor reguli privind incompatibilitățile din administrația publică.

Ambii consilieri erau angajați în cabinetul președintelui Costel Alexe și au ales să păstreze aceste posturi, renunțând la mandatele din Consiliul Județean.

Modificările legislative au declanșat demisiile

Schimbarea Codului administrativ a intrat în vigoare pe 9 august și a extins asupra personalului contractual din administrație regulile de incompatibilitate aplicate până atunci funcționarilor publici. Aleșii locali vizați au avut termen până pe 25 august să își suspende contractele de muncă sau să renunțe la mandate.

Noile prevederi au generat, în ultima săptămână din august, demisii de consilieri în mai multe județe. Ulterior, Ministerul Dezvoltării a transmis prefecturilor, cu acordul Agenției Naționale de Integritate, că simpla calitate de angajat contractual în administrație nu atrage incompatibilitatea cu mandatul de consilier în urma acestei modificări.

În cazul celor doi liberali de la Iași, situația avea însă o particularitate: aceștia lucrau chiar în cabinetul președintelui aceluiași Consiliu Județean în care dețineau și drept de vot.

Cine vine în locul celor doi liberali

Locurile eliberate de Ioana Dănilă și Alexandru Calance ar putea fi ocupate de următorii candidați de pe lista PNL de la alegerile locale din iunie 2024.

Primul pe lista supleanților este Bogdan-Ionuț Crîșmaru, urmat de Marius-Mihai Horea-Șerban, directorul Filialei Teritoriale Iași de Îmbunătățiri Funciare.

Dacă unul dintre aceștia refuză mandatul sau nu îl poate prelua, următorul candidat este Laurențiu-Niculai Halip, care a mai ocupat funcția de consilier județean spre finalul mandatului precedent. Halip figurează pe locul 24 pe lista de 45 de candidați depusă de PNL Iași.

Schimbarea componenței Consiliului Județean nu se încheie însă odată cu demisiile. Mandatele supleanților trebuie validate de instanță, după ce partidul confirmă în scris că aceștia își păstrează calitatea de membri.

Astfel, modificările legislative au produs noi schimbări în legislativul județean ieșean, iar următoarea etapă va fi stabilirea celor care vor ocupa oficial locurile rămase vacante. Carmen DEACONU