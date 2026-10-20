* unitatea medicală pregătește achiziția unui sistem de perfuzie destinat conservării rinichilor donați * investiția ar putea îmbunătăți condițiile de păstrare a organelor înaintea transplantului

Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iași alocă aproape 1,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui sistem de perfuzie a rinichiului donat. Licitația este în desfășurare, iar firmele interesate pot depune oferte până joi, 22 octombrie. Echipamentul este destinat unei etape esențiale în transplantul renal: conservarea organului între prelevare și implantarea la pacient.

Cum poate fi protejat un rinichi înainte de transplant

Intervalul dintre prelevarea rinichiului și transplantare reprezintă una dintre etapele delicate ale procedurii medicale. După întreruperea circulației sanguine, organul trebuie păstrat în condiții controlate, pentru a limita deteriorarea țesuturilor. Sistemele moderne de perfuzie permit circulația unei soluții speciale prin vasele renale. În cazul perfuziei hipotermice, rinichiul este menținut la temperatură scăzută, în timp ce lichidul de conservare circulă controlat. Comparativ cu depozitarea statică la rece, această tehnologie poate reduce riscul ca rinichiul transplantat să își reia cu întârziere funcția.

Peste 40 de transplanturi renale la Iași în 2026

Investiția vine într-o perioadă de activitate intensă pentru centrul ieșean de transplant, unde au fost realizate 44 de transplanturi renale, atât de la donatori vii, cât și de la persoane aflate în moarte cerebrală În 2025, la Iași au fost raportate 43 de transplanturi renale, față de 36 în 2024 și 53 în 2023. Pentru pacienții cu insuficiență renală avansată, transplantul poate însemna renunțarea la ședințele regulate de dializă și recuperarea unei părți importante din autonomia personală. Un sistem performant de conservare poate oferi echipelor medicale instrumente suplimentare pentru protejarea rinichilor prelevați, mai ales în situațiile în care transportul organelor sau pregătirea intervenției presupun intervale mai lungi.

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