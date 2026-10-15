* Iașul se numără printre județele cu cele mai multe victime ale traficului de persoane din România * în 2025, autoritățile au identificat 34 de victime în județ, iar la nivel național fenomenul continuă să crească * un proiect finanțat de Primăria Iași aduce campaniile de prevenire în licee, gări, autogări și aeroport

Promisiunea unui salariu mare, o relație începută pe internet sau oferta unei călătorii în străinătate pot ascunde forme grave de exploatare. Într-un județ în care 34 de persoane au fost identificate drept victime ale traficului în 2025, prevenirea devine o necesitate. Proiectul „Orizont Liber” își propune să ajungă la elevii și călătorii din Iași, într-un moment în care statisticile naționale indică o creștere îngrijorătoare a numărului victimelor.

Iașul, între județele cu cele mai multe victime

Potrivit Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), România a înregistrat în 2025 un total de 707 victime, față de 610 în anul precedent. Județul Iași figurează cu 34 de victime identificate, la egalitate cu Dolj și Prahova. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și Ilfov, considerate împreună, cu 91 de victime, urmate de Bacău, cu 44.

Dimensiunea fenomenului este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aproape 40% dintre victimele identificate anul trecut erau minore. Exploatarea sexuală a rămas principala formă de trafic, cu 565 de victime la nivel național, reprezentând aproximativ 80% din total. Alte 65 de persoane au fost exploatate prin muncă forțată.

Statisticile pentru prima jumătate a anului 2026 arată o agravare a situației. ANITP a identificat 430 de victime, comparativ cu 326 în aceeași perioadă din 2025, o creștere de 32%. Dintre acestea, 153 erau minori, iar 84% dintre victime erau femei. Creșterea numărului de persoane identificate poate reflecta atât amploarea fenomenului, cât și intensificarea activităților de depistare.

Prevenirea începe în licee și continuă în spațiile de tranzit

În acest context, Asociația Libertate și Justiție, împreună cu Asociația Educație Exponențială, derulează proiectul „Orizont Liber”, finanțat de Primăria Municipiului Iași. Inițiativa se desfășoară până pe 15 noiembrie și include activități de prevenire în liceele ieșene, dar și campanii de informare în gări, autogări și la Aeroportul Internațional Iași.

Alegerea spațiilor de tranzit nu este întâmplătoare. Pentru mulți tineri, plecarea la muncă în alt oraș sau în străinătate reprezintă o oportunitate economică. În lipsa verificării angajatorului, a contractului și a condițiilor de cazare, o ofertă aparent avantajoasă se poate transforma într-o situație de exploatare.

Pericolul există însă și în mediul online, unde traficanții pot construi relații de încredere înainte de a începe constrângerea. ANITP atrage atenția că persoanele vulnerabile pot fi recrutate inclusiv de oameni cunoscuți, nu doar de necunoscuți. În prima jumătate a anului 2025, 61% dintre victime cunoșteau identitatea recrutorului.

Pe 18 octombrie este marcată Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. La Iași, campania „Orizont Liber” aduce această temă în spațiile frecventate zilnic de mii de tineri și călători. Cele 34 de victime identificate în județ anul trecut arată că pericolul nu este unul îndepărtat, iar informarea timpurie poate reprezenta primul pas către evitarea exploatării.

Clara DIMA