* Opera Națională Română din Iași propune, în weekendul 17–18 octombrie, două spectacole dedicate unor categorii diferite de public * este vorba despre baletul „Zâna păpușilor”, pentru copii, și celebra producție „Indiile galante”, în regia lui Andrei Șerban

Un balet plin de farmec pentru cei mici și o spectaculoasă incursiune în universul operei baroce vor anima scena Operei Naționale Române din Iași, la sfârșitul acestei săptămâni. Publicul va putea urmări două producții cu o istorie artistică de peste un secol, respectiv aproape trei secole, reunite într-un program care aduce în prim-plan dansul, muzica și expresivitatea scenică.

„Indiile galante”, spectacolul semnat de Andrei Șerban

Duminică, 18 octombrie, de la ora 18:30, Sala Mare a Operei Naționale Române din Iași va găzdui spectacolul „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau, o producție care poartă semnătura regizorală a reputatului Andrei Șerban.

Lucrarea, prezentată pentru prima dată la Paris, în anul 1735, este una dintre creațiile reprezentative ale muzicii baroce franceze. Construită dintr-un prolog și patru acte independente, opera îmbină povești de dragoste desfășurate în spații geografice diferite, dansuri elaborate și pagini muzicale de mare expresivitate.

La Iași, montarea lui Andrei Șerban transformă universul baroc într-un spectacol de amploare, în care costumele, mișcarea scenică, muzica și jocul actoricesc alcătuiesc o experiență vizuală și sonoră aparte. Producția se distinge prin dinamism și prin felul în care aduce o lucrare veche de aproape 300 de ani mai aproape de sensibilitatea spectatorului contemporan.

Spectacolul figurează în repertoriul românesc al Operei Naționale din Iași, fiind una dintre producțiile reprezentative ale instituției.

Reprezentația de duminică va reuni soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei ieșene, sub conducerea muzicală a dirijorului Andrei Stănculescu. Distribuția îi include, între alții, pe Ana Maria Donose, Manuela Barna-Ipate, Andrei Yvan, Nicoleta Maier și Cristina Grigoraș.

„Zâna păpușilor”, o invitație în lumea baletului pentru copii

Programul weekendului va începe sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12:00, cu spectacolul „Zâna păpușilor”, de Josef Bayer, prezentat tot în Sala Mare.

Baletul, care a avut premiera mondială în anul 1888, la Viena, îi invită pe cei mici într-un univers al fanteziei, în care păpușile prind viață, iar dansul devine principalul mijloc de exprimare a poveștii.

Prin muzica accesibilă, personajele inspirate din lumea copilăriei și coregrafia plină de culoare, „Zâna păpușilor” reprezintă o oportunitate pentru familiarizarea copiilor cu spectacolul de balet clasic.

Reprezentația va fi susținută de Baletul Operei Naționale Române din Iași și se adresează atât copiilor, cât și părinților care doresc să descopere împreună farmecul teatrului muzical.

Maura ANGHEL