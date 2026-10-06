FOTO - A8 va uni cele două maluri ale Prutului în câteva săptămâni

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din estul României intră într-o etapă decisivă! Noul pod rutier de frontieră de la Ungheni, parte a conexiunii A8 cu Republica Moldova, a ajuns la aproximativ 80% stadiu de execuție, iar constructorii lucrează intens la montarea structurilor metalice care vor uni cele două maluri ale Prutului.

Momentul așteptat se apropie: tablierul metalic ar putea fi închis complet în următoarele săptămâni. Practic, structura principală a noii traversări va face legătura fizică între România și Republica Moldova.

Este o etapă spectaculoasă pentru un proiect care poate schimba radical conectivitatea regiunii.

După finalizarea suprastructurii metalice, constructorii vor trece la lucrările rutiere: straturile de asfalt, infrastructura pietonală și elementele de siguranță. Pentru ca podul să poată fi deschis traficului internațional va trebui finalizată și infrastructura de acces, precum și noul punct de trecere a frontierei.

Investiția pentru ansamblul celor două poduri se ridică la aproximativ 151,7 milioane de lei fără TVA, echivalentul a peste 30 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Noua traversare este integrată în proiectul Autostrăzii Unirii A8, care urmează să lege Iașul de frontiera cu Republica Moldova. Odată construită întreaga conexiune, traficul din Republica Moldova va putea avea acces direct către rețeaua de drumuri de mare viteză din România și, mai departe, către coridoarele europene și portul Galați.

În plus, proiectul este legat de dezvoltarea Complexului Logistic Multimodal Berești, planificat pe aproximativ 18 hectare. Terminalul ar urma să opereze pe ambele ecartamente feroviare și să poată procesa anual aproximativ 200.000 de camioane, adică peste patru milioane de tone de mărfuri.

Există și un paradox uriaș.

Podul avansează, în timp ce autostrada care ar trebui să-l lege de Iași este blocată în instanță.

Tronsonul 4 al A8, între Iași și punctul de frontieră, are un contract de 3,57 miliarde de lei, atribuit asocierii Itinera SPA – ICM SPA – Saipem SPA. Contractul este însă suspendat în urma unei decizii a Curții de Apel București din august, iar pronunțarea în dosar este programată pentru astăzi, 6 octombrie 2026.

Astfel, pe Prut se construiește rapid o nouă poartă rutieră către Republica Moldova, dar drumul de mare viteză care trebuie să aducă traficul dinspre Iași până la această poartă se află încă prins în proceduri juridice.

În câteva săptămâni, cele două maluri ale Prutului ar putea fi unite fizic. Marea întrebare rămâne însă când va fi unit acest pod și cu Autostrada Unirii.

Daniel BACIU