* aproximativ 223.000 de femei trăiesc în mediul rural al județului Iași, potrivit unei estimări bazate pe datele INS * la nivel național, aproape 4,6 milioane de femei locuiesc la sate, într-o țară care înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană între ocuparea femeilor și a bărbaților din mediul rural

În satele Iașului, femeile reprezintă aproape jumătate din populație. Muncesc în gospodării, cresc copii, îngrijesc vârstnici, participă la activități agricole și susțin economia familiilor, însă o parte din această muncă rămâne neremunerată și neînregistrată în statisticile privind ocuparea. Ziua internațională a femeilor din mediul rural, marcată anual la 15 octombrie, aduce în atenție un paradox: România se numără printre țările europene cu cea mai mare pondere a populației rurale, dar oferă femeilor de la sate perspective mult mai reduse de angajare decât media Uniunii Europene.

Peste 220.000 de femei trăiesc în satele Iașului

Județul Iași are o populație rurală mai numeroasă decât cea urbană. Potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2026, în comunele ieșene locuiau 450.491 de persoane, reprezentând 57,6% din populația totală a județului, de 781.948 de locuitori. În mediul urban erau înregistrate 331.457 de persoane.

Un fenomen interesant este creșterea populației rurale ieșene. În numai un an, numărul locuitorilor din comune a crescut cu 5.053 de persoane, în timp ce populația orașelor a scăzut cu 3.376. O parte a acestei evoluții este legată de extinderea zonelor rezidențiale din apropierea municipiului Iași, ceea ce arată că mediul rural nu mai înseamnă exclusiv agricultură și gospodării tradiționale.

În numeroase comunități, femeile continuă să îndeplinească simultan mai multe roluri: întrețin gospodăria, îngrijesc copiii și persoanele dependente, lucrează în agricultură și contribuie la veniturile familiei. Nu toate aceste activități sunt remunerate, iar timpul consumat de munca domestică poate limita accesul la un serviciu stabil.

România are aproape 4,6 milioane de femei la sate

La nivel național, populația rurală număra 9.249.014 persoane la începutul anului 2026, dintr-un total de 19.041.322 de locuitori. Așadar, aproape 48,6% dintre români trăiesc în mediul rural. Ultima structură pe sexe verificată în comunicarea INS arată că femeile reprezentau 49,6% din populația rurală în 2025. Există și o diferență demografică importantă. Potrivit INS, vârsta medie a femeilor din România era de 44,6 ani, față de 40,9 ani în cazul bărbaților. Județul Iași se numără însă printre județele cu cele mai mici ponderi ale femeilor de cel puțin 65 de ani în totalul populației feminine, alături de Ilfov. În Iași, unde aproape șase din zece locuitori trăiesc în mediul rural, cifrele arată dimensiunea unei realități sociale insuficient reflectate în indicatorii economici. Femeile contribuie zilnic la funcționarea satelor, dar această contribuție nu se transformă întotdeauna în salarii, protecție socială și independență financiară. Iar diferența dintre munca depusă și venitul obținut rămâne una dintre cele mai importante probleme ale României rurale. Ziua internațională a femeilor din mediul rural a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite și celebrată pentru prima dată la 15 octombrie 2008. Ea urmărește recunoașterea contribuției femeilor la producția agricolă, securitatea alimentară și dezvoltarea comunităților.

Dan DIMA