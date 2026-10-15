Primăria Iași, somată să elibereze trotuarele

* trotuarele au fost eliberate de mașini doar de sărbători, deși pietonii se luptă cu parcările ilegale tot anul * APTA Iași pune Primăria în fața unei întrebări incomode

Trotuarele din centrul Iașului sunt pentru oameni, nu pentru mașini! Este mesajul transmis de Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ Iași (APTA), care acuză administrația locală că a demonstrat, chiar în timpul Sărbătorilor Iașului, că poate elibera spațiul destinat pietonilor, dar nu aplică aceeași măsură și în restul anului.

Reprezentanții organizației atrag atenția asupra situației de pe strada Mănăstirea Dancu, unde mașinile parcate ilegal pe trotuare ar fi o problemă de ani de zile. Ironia semnalată de APTA este că zona se află la aproximativ 100 de metri de parcarea de la Teatrul Național, însă trotuarul continuă să fie ocupat de autoturisme.

În perioada pelerinajului, când centrul orașului este aglomerat de mașinile celor veniți la Iași, autoritățile au delimitat zona și au eliberat trotuarele pentru pietoni. Măsura a arătat că spațiul public poate fi redat oamenilor, însă a readus în discuție o problemă veche: de ce nu se întâmplă același lucru în fiecare zi?

„Dacă se poate de sărbători, de ce nu tot anul?”

APTA Iași cere ca această intervenție să nu rămână o soluție temporară, aplicată doar atunci când orașul este luat cu asalt de vizitatori. Organizația susține că trotuarele trebuie să fie accesibile permanent, iar siguranța pietonilor nu ar trebui să depindă de existența unui eveniment sau de numărul de turiști și pelerini.

Problema îi afectează în special pe cei care au nevoie de un traseu pietonal liber și sigur, inclusiv persoanele cu dizabilități, părinții cu cărucioare și vârstnicii. Mașinile lăsate pe trotuar pot obliga pietonii să ocolească printre autoturisme sau să coboare pe carosabil.

Mesajul transmis Primăriei este direct: dacă autoritățile au reușit să elibereze trotuarele în zilele de pelerinaj, măsura ar putea deveni o practică permanentă, nu o excepție.

Cine are prioritate pe trotuar - pietonul sau mașina? APTA cere ca răspunsul să fie valabil 365 de zile pe an, iar spațiul destinat oamenilor să nu se transforme în parcare nici în zilele obișnuite, nici în perioadele festive.

Carmen DEACONU