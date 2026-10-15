Incendiu la Magic Pizza, în Tudor! Mobilizare de amploare a pompierilor

Alertă în campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași! Pompierii militari au fost chemați să intervină după izbucnirea unui incendiu la acoperișul pizzeriei Magic Pizza.

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, preluat de Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate echipaje din cadrul ambelor detașamente de pompieri din municipiu.

Intervenția a fost una de amploare: șase autospeciale și echipaje de intervenție, între care patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat, potrivit detaliilor transmise de autorități.

Pompierii acționează pentru localizarea și stingerea flăcărilor, dar și pentru a împiedica extinderea incendiului la construcțiile din apropiere.

La momentul transmiterii informării, intervenția era în desfășurare. Cauza izbucnirii focului și eventualele pagube nu au fost precizate în comunicarea inițială.

Vom reveni cu detalii după confirmarea informațiilor de către echipajele aflate la fața locului.