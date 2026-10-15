Tramvaiele nu vor mai circula în fața Palatului. Schimbări importante de vineri, de la ora 14

Ieșenii care folosesc transportul public trebuie să se pregătească pentru noi modificări în circulație. Vineri, 16 octombrie 2026, începând cu ora 14:00, tramvaiele nu vor mai circula prin fața Palatului Culturii, ca urmare a evenimentelor organizate cu prilejul Sărbătorilor Iașului.

Măsura va afecta mai multe trasee și va impune devieri, inclusiv în zona centrală a orașului. Tramvaiele de pe traseele 1 și 13 vor circula prin cartierul Tudor Vladimirescu.

O schimbare importantă vizează și traseul 9, pe care vor fi introduse autobuze în locul tramvaielor. Acestea vor circula pe itinerariul Spital Elytis – Podu Roș – Târgu Cucu – Piața Unirii – Copou.

În funcție de necesitățile din teren, și autobuzele de pe traseele 9b, 28 și 41 ar putea fi deviate. Acestea vor circula din zona Podu Roș pe strada Sfântul Lazăr.

Modificările sunt anunțate în contextul evenimentelor prilejuite de Sărbătorile Iașului 2026. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de noile itinerarii și să își planifice din timp deplasările, în special dacă au de ajuns în zona centrală a municipiului.