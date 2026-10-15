* muzică live, teatru, dans, amoruri și umor într-un spectacol care readuce la Iași atmosfera petrecerilor interbelice * „Taraf la Spartu’ Lumii” va avea loc pe 22 octombrie, la Cinema Victoria

Iașul se pregătește pentru o întoarcere spectaculoasă în timp, într-o epocă a muzicii de taraf, a conversațiilor spumoase și a amorurilor trăite cu intensitate. „Taraf la Spartu’ Lumii” propune publicului mai mult decât un concert sau o reprezentație teatrală. Este o incursiune în atmosfera unei petreceri interbelice, unde fiecare cântec, fiecare dans și fiecare replică spun povestea unei lumi care se bucură de viață fără să știe cât timp îi mai rămâne.

În acest univers, paharele se ridică, poveștile de dragoste se încurcă, iar personajele își consumă pasiunile într-o atmosferă de exuberanță. Dincolo de ușile petrecerii, însă, istoria își urmează cursul. Contrastul dintre bucuria prezentului și amenințarea schimbării devine firul roșu al spectacolului.

Regizorul Octavian Jighirgiu construiește o lume în care umorul și melancolia coexistă, iar nostalgia nu este doar un prilej de a privi în trecut, ci și o reflecție asupra fragilității momentelor fericite.

Muzică live, actori și dansatori pe scena din Iași

Spectacolul îi aduce împreună pe Mariana Stoica și Tarafu’ lu’ Septemvrie, alături de actorii Dumitru Florescu și Alexandra Paftală și de dansatorii Alice Veliche și Alexandru Radu.

Muzica interpretată live susține atmosfera petrecerii, în timp ce teatrul și dansul construiesc relațiile, tensiunile și poveștile personajelor. Nu este vorba despre un simplu recital cu parfum de epocă, ci despre un spectacol în care cele trei forme de expresie artistică se completează.

Titlul însuși, „Taraf la Spartu’ Lumii”, sugerează o ultimă sărbătoare înaintea unei schimbări inevitabile. În spatele veseliei se întrezărește sfârșitul unei lumi cu propriile reguli, eleganțe, contradicții și excese. Combinație dintre spectacolul muzical și cel teatral îi oferă publicului ocazia de a redescoperi farmecul perioadei interbelice dintr-o perspectivă diferită, în care exuberanța nu exclude tristețea, iar râsul poate ascunde o despărțire.

Publicul, invitat să intre în atmosfera petrecerii

Organizatorii le propun spectatorilor să participe la eveniment pregătiți pentru o adevărată petrecere de epocă. Invitația este formulată într-o notă de umor care păstrează misterul întregii reprezentații. „Veniți gătiți de petrecere. S-ar putea să fie ultima înainte de spartul lumii…”, spun arttiștii.

Dincolo de nota ludică, îndemnul surprinde esența spectacolului: bucuria de a trăi clipa într-o lume care se schimbă, uneori fără ca oamenii să înțeleagă amploarea transformărilor ce îi așteaptă.

Spectacolul se înscrie în categoria producțiilor care reunesc muzica, teatrul și dansul într-o singură experiență scenică, propunând o întâlnire cu atmosfera interbelică, dar și cu emoții cât se poate de actuale: iubirea, teama de schimbare și dorința de a prelungi momentele de fericire.

„Taraf la Spartu’ Lumii” este programat joi, 22 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Unirii a Cinematografului Victoria.

Maura ANGHEL