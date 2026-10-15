102 candidați picați la concursul pentru șefia școlilor din Iași! Niciun rezultat nu s-a schimbat după contestații

Contestațiile nu au schimbat nimic în concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile ieșene! Rezultatele au rămas identice, iar bilanțul probei de evaluare a competențelor arată o competiție cu diferențe uriașe între candidați: șase note de 10, dar și un rezultat minim de numai 2. În total, 102 participanți au fost declarați nepromovați, în timp ce 219 au trecut de această etapă.

Lista oficială, publicată după soluționarea contestațiilor, cuprinde 327 de poziții. Dintre acestea, 219 candidați figurează cu verdictul „PROMOVAT”, 102 au primit calificativul „NEPROMOVAT”, cinci au absentat, iar unul s-a retras. Practic, aproape o treime dintre candidații evaluați nu au reușit să treacă pragul acestei probe.

De la nota 10 la un dezamăgitor 2!

Rezultatele scot la iveală contraste puternice. Șase candidați au obținut nota maximă, 10, în timp ce la capătul opus al clasamentului se află un participant care a primit doar 2,00. În listă apar și numeroase note de 4,00 și 4,50, semn că pentru o parte dintre aspiranții la funcțiile de conducere examenul s-a dovedit extrem de dificil.

Pragul promovării a făcut diferența chiar și pentru candidații despărțiți de numai jumătate de punct. Cei care au obținut 6,00 au fost declarați promovați, în timp ce nota 5,50 a însemnat ratarea acestei etape.

Iar contestațiile nu au schimbat verdictul: rezultatele au rămas cele stabilite inițial. Pentru candidații care sperau la o modificare a punctajului, procedura nu a adus nicio răsturnare de situație.

Cine va conduce școlile ieșene?

Funcțiile de director și director adjunct presupun coordonarea profesorilor, administrarea resurselor, gestionarea problemelor școlilor și luarea unor decizii care influențează direct activitatea elevilor și a cadrelor didactice.

Totuși, promovarea acestei probe nu echivalează cu obținerea automată a unui post. Rezultatele arată cine a trecut de evaluarea competențelor, nu cine va ocupa în final o funcție de conducere.

Deocamdată, bilanțul este limpede: 219 candidați merg mai departe, 102 au fost declarați nepromovați, iar contestațiile nu au modificat rezultatele. Într-o competiție pentru conducerea școlilor din Iași, diferența dintre nota maximă și cea minimă este de opt puncte, iar lupta pentru funcțiile de director și director adjunct continuă. Carmen DEACONU