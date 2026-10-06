Alertă la Iași! Prutul a ajuns la jumătate, Timișeștiul aproape a secat!

Seceta severă pune o presiune uriașă pe sursele de apă din regiunea Moldovei! Prutul și Timișeștiul, două surse importante pentru alimentarea cu apă, au ajuns în situații extrem de dificile, iar ApaVital este nevoită să exploateze sistemele aproape de limitele tehnologice de siguranță.

La Prut, situația este dramatică. Debitul evacuat din acumularea Stânca-Costești a scăzut de la aproximativ 28–30 de metri cubi pe secundă, în condiții normale, la circa 14 mc/s.

Practic, apa disponibilă este aproape la jumătate

Debitul redus poate afecta alimentarea cu apă brută a stațiilor de tratare, iar instalațiile sunt operate în condiții apropiate de limita de siguranță tehnologică. Orice reducere suplimentară complică exploatarea și poate afecta capacitatea de producție a apei potabile.

Nici la Timișești situația nu este mai bună. Nivelul drenului, care în mod normal ajunge la aproximativ 1,5 metri, a coborât la doar 0,25 metri.

Este o scădere uriașă, care limitează drastic cantitatea de apă ce poate fi livrată consumatorilor.

Și totuși, în ciuda presiunii fără precedent asupra resurselor, ApaVital anunță că reușește să mențină alimentarea cu apă potabilă 24 de ore din 24 în localitățile din Iași, Neamț și Botoșani aflate în aria sa de operare.

Un rol esențial îl au investițiile. Numai în perioada 2021–30 septembrie 2026, ApaVital a investit din surse proprii 339,37 milioane de lei fără TVA. Au fost realizate, printre altele, 225 de kilometri de rețele și aducțiuni de apă, 13 stații de pompare și 10 rezervoare de apă.

La acestea se adaugă uriașul proiect regional de infrastructură de apă și apă uzată, care are un progres fizic de 88%, iar valoarea decontată pentru lucrările realizate a ajuns la peste 1,37 miliarde de lei.

Proiectul include sute de kilometri de rețele, stații de pompare și zeci de rezervoare noi.

„Seceta din această perioadă ne pune în fața unor condiții de exploatare dificile”, spune dr. ing. Mihail Doruș, director general ApaVital.

Potrivit acestuia, faptul că apa este furnizată în continuare permanent este rezultatul muncii echipelor, al modului de exploatare și, mai ales, al investițiilor realizate în ultimii ani.

Dar avertismentul este clar: vremea nu poate fi controlată, iar perioadele cu apă tot mai puțină pot deveni o realitate cu care sistemele trebuie să fie pregătite să opereze.

ApaVital face apel și la consumatori să folosească apa responsabil și să evite risipa, în special în perioadele de consum maxim.

Prutul scade. Timișeștiul scade. Presiunea pe sistem crește. Iar investițiile făcute înainte de criză sunt cele care permit acum ca apa să continue să curgă la robinete. Daniel BACIU