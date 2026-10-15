* două zile de degustări, gastronomie tradițională și workshopuri, aceasta este oferta celei de-a VII-a ediții a Festivalului de Vin „Hai cu pluta" * profesioniștii din HoReCa vor beneficia de acces gratuit

Iașul devine, în weekendul 17–18 octombrie 2026, locul de întâlnire al producătorilor de vin, somelierilor, antreprenorilor din HoReCa și pasionaților de degustări. Festivalul „Hai cu pluta!”, organizat de somelierul Yvonna Mardare, revine cu vinuri, experiențe gastronomice și workshopuri. Ajuns la cea de-a VII-a ediție, festivalul își consolidează componenta profesională, aducând la aceeași masă producători, distribuitori, proprietari de restaurante, somelieri și oameni care lucrează direct cu publicul. Organizatorii au anunțat că somelierii, ospătarii și specialiștii implicați în vânzarea, promovarea sau distribuția vinurilor beneficiază de intrare gratuită.

Miza depășește simpla participare la o degustare. Într-o industrie în care recomandarea unui ospătar poate influența alegerea clientului, cunoașterea soiurilor, a producătorilor și a caracteristicilor vinurilor devine o competență profesională.

Lumea vinului are nevoie de oameni informați, capabili să răspundă întrebărilor clienților, să explice diferențele dintre soiuri și să recomande vinul potrivit. Festivalul oferă astfel profesioniștilor posibilitatea de a discuta direct cu producătorii, de a descoperi etichete noi și de a construi relații comerciale.

Vinul și apa, două experiențe de degustare

Ediția din acest an pune accent și pe educația gustului. Pe lângă prezentările de vinuri, programul include un workshop dedicat apei, un subiect mai puțin obișnuit pentru publicul larg, dar important în gastronomia contemporană. Apa are propriile caracteristici senzoriale, influențate de mineralizare și de prezența sau absența dioxidului de carbon. Alegerea ei poate influența experiența gastronomică, inclusiv în contextul degustării vinului.

Workshopul propune o perspectivă diferită asupra unui produs prezent pe aproape orice masă, dar căruia i se acordă rareori aceeași atenție ca vinului.

Dincolo de degustările de vinuri și întâlnirile cu producătorii, festivalul propune și o incursiune în gastronomia tradițională. Vizitatorii vor putea savura preparate culinare, într-un cadru în care muzica ambientală va completa atmosfera. Asocierea dintre vinuri, gusturi, arome și muzică promite să transforme cele două zile într-o experiență multisenzorială.

„Nu este doar un eveniment pentru papilele gustative. Este o ocazie de a învăța și de a socializa. Fiecare sticlă spune o poveste, fiecare pahar ne aduce împreună. Va fi o sărbătoare a culturii vinului, care va reuni pasionații de vinuri sub umbrela degustărilor, educației și stării de bine”, a spus Yvonna Mardare, somelier și organizator al festivalului.

Ajuns la cea de-a VII-a ediție, „Hai cu pluta!” își propune să consolideze legătura dintre producători, profesioniștii din HoReCa și consumatori. Vinul devine astfel punctul de plecare pentru dialog, descoperire și socializare, iar întâlnirea cu oamenii din spatele etichetelor aduce o dimensiune personală experienței de degustare. Maura ANGHEL