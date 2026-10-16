Instanța le dă dreptate profesorilor din Iași în scandalul sporului neuropsihic și al concediilor neplătite

Verdict favorabil pentru profesorii din Iași, într-un conflict cu Ministerul Educației care vizează drepturi salariale și bani pierduți pentru zilele de concediu neefectuate. Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași anunță că a obținut o primă soluție favorabilă în procesul privind diminuarea sporului de suprasolicitare neuropsihică, dar și în litigiile referitoare la compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

Potrivit reprezentanților sindicali, hotărârea privește sporul neuropsihic acordat conform vechii legislații și compensarea în bani a zilelor de concediu rămase neefectuate. Diferențele salariale rezultate urmează să fie suportate din bugetul Ministerului Educației, potrivit informațiilor prezentate de Radio Iași.

Sindicaliștii acuză restrângerea drepturilor profesorilor

Miza este cu atât mai mare cu cât, potrivit relatării, o ordonanță guvernamentală și o lege adoptată ulterior au interzis explicit compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate. Conducerea USLIP Iași a criticat această măsură, pe care a catalogat-o drept un abuz legislativ.

Sindicatul susține că rezultatul obținut reprezintă o nouă victorie pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și amintește de alte demersuri juridice privind indemnizația de concediu și indemnizația de hrană aferente activității desfășurate în regim de plată cu ora.

Urmează noi procese și posibile decizii similare

Reprezentanții sindicali se așteaptă ca și alte dosare aflate pe rolul instanțelor să se încheie în favoarea profesorilor. Aceștia anticipează inclusiv că un eventual apel al autorităților ar putea fi respins, însă soluția definitivă depinde de evoluția procedurilor judiciare.

Deocamdată, hotărârea anunțată de USLIP Iași reprezintă un semnal important pentru cadrele didactice care revendică drepturi salariale și compensarea concediilor neefectuate. Rămâne de văzut dacă Ministerul Educației va contesta decizia și ce efecte va avea aceasta asupra celorlalte litigii. Carmen DEACONU