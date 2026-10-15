UAIC își extinde parteneriatele internaționale. Acord cu o universitate importantă din Ucraina

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) își extinde colaborările internaționale printr-un nou parteneriat academic și științific cu Universitatea Națională din Ucraina de Vest, instituție cu sediul la Ternopil și peste 20.000 de studenți. Acordul a fost semnat joi, 15 octombrie 2026, în urma unei întâlniri între conducerile celor două universități.

Delegația ucraineană a fost condusă de rectorul Oksana Desyatnyuk și a fost primită de rectorul UAIC, Liviu-George Maha. La discuții au participat și reprezentanți ai conducerii academice și ai structurilor de cercetare ale celor două instituții.

Parteneriatul urmărește dezvoltarea proiectelor comune de educație și cercetare, dar și intensificarea schimburilor de studenți, profesori, cercetători și reprezentanți ai administrației universitare. Cele două universități vor putea organiza împreună conferințe, simpozioane, seminare și mese rotunde, urmând să facă schimb de publicații științifice și de experiență în elaborarea proiectelor și atragerea finanțărilor.

Acordul prevede inclusiv posibilitatea formării unor grupuri comune de cercetare și participarea la programe de mobilitate academică. Pentru studenții de licență și masterat, colaborarea creează cadrul unor viitoare schimburi și experiențe de studiu în instituția parteneră, în funcție de programele concrete care vor fi dezvoltate.

Acord pe cinci ani, fără obligații financiare

Documentul a fost semnat de cei doi rectori și este valabil pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă cinci ani. Acordul nu presupune obligații financiare pentru cele două universități, iar activitățile efective urmează să fie stabilite prin planuri de cooperare și documente suplimentare, în funcție de interesele facultăților și departamentelor implicate.

Noul parteneriat se adaugă colaborărilor pe care UAIC le are deja cu instituții de învățământ superior din Ucraina. Potrivit universității ieșene, acestea includ zece acorduri interinstituționale și zece acorduri bilaterale în cadrul programului Erasmus+. Schimburile academice Erasmus+ cu universități ucrainene au început în anul universitar 2015–2016.

Universitatea Națională din Ucraina de Vest are 12 institute educaționale și de cercetare, cinci facultăți, o filială și patru colegii, iar corpul său didactic și de cercetare numără aproximativ 640 de persoane. În clasamentul „Top 200 Ucraina” din 2024, instituția s-a situat pe locul 14.

Prin acest acord, UAIC consolidează legăturile academice regionale și creează un cadru suplimentar pentru proiecte științifice, mobilități universitare și schimburi de experiență între România și Ucraina. Carmen DEACONU