Guvernul prelungește ieftinirea motorinei cu 25%, dar litrul se apropie de 11 lei la Iași

* la Iași, prețurile la motorină oscilau, vineri dimineață, între 10,86 lei/l – în stațiile Petrom și Socar, 10,92 – Lukoil, Mol, Rompetrol și OMV * la benzină, prețurile atingeau 10,11 lei/l la stațiile Petrom și Socar, 10,14 - Mol, 10,15 Lukoil, și 10,17 – Rompetrol, OMV

Șoferii mai primesc o gură de oxigen, însă prețurile carburanților rămân la cote alarmante. Ministerul Finanțelor a decis prelungirea reducerii cu 25% a accizei la motorina standard până la 31 octombrie, după evaluarea bilunară prevăzută de lege. Măsura se aplică în perioada 16–31 octombrie și înseamnă o diminuare de aproape 830 de lei pentru fiecare tonă de motorină.

Autoritățile susțin că intervenția urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor și logisticii, dar și presiunea suplimentară asupra prețurilor bunurilor de consum. Ministerul Finanțelor anunță că va monitoriza în continuare cotațiile internaționale și prețurile afișate la pompă.

La Iași, motorina se vinde cu aproape 11 lei litrul!

În ciuda reducerii accizei, prețurile rămân ridicate. Vineri dimineață, motorina standard costa 10,86 lei/litru în stațiile Petrom și Socar. La Lukoil, MOL, Rompetrol și OMV, prețul ajungea la 10,92 lei/litru.

Nici benzina nu este departe de pragul de 10 lei. În stațiile Petrom și Socar, litrul se vindea cu 10,11 lei, în timp ce la MOL prețul era de 10,14 lei. La Lukoil, șoferii plăteau 10,15 lei/litru, iar la Rompetrol și OMV, 10,17 lei.

Prelungirea reducerii accizei nu înseamnă automat o ieftinire vizibilă la pompă. Pentru șoferi și transportatori, fiecare variație contează, iar evoluția prețurilor în următoarele două săptămâni va depinde și de cotațiile internaționale ale carburanților. Andrei TURCU