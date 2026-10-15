* cadre didactice din România și Republica Moldova se reunesc la Iași pentru a discuta despre viitorul educației și provocările aduse de inteligența artificială * Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se numără printre partenerii evenimentului

Inteligența artificială schimbă regulile în școală, iar profesorii sunt obligați să-și regândească metodele de predare și evaluare. Elevii pot rezolva teme, redacta compuneri sau realiza proiecte cu ajutorul tehnologiei, în doar câteva secunde. În această realitate, rolul dascălului devine mai complex: nu mai este suficient să transmită informații, ci trebuie să-i învețe pe copii să gândească, să analizeze și să folosească responsabil instrumentele digitale.

Aceasta este tema celei de-a VII-a ediții a Forumului Educației România–Republica Moldova, organizată în perioada 16–17 octombrie 2026, sub genericul „Profesorul în era inteligenței artificiale – De la transmiterea cunoașterii la designul învățării autentice”. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se numără printre partenerii evenimentului, alături de Universitatea de Stat din Moldova.

Profesorul nu mai este singura sursă de informație

Inteligența artificială pune școala în fața unei provocări fără precedent. Un elev poate obține instantaneu răspunsuri elaborate, însă acest lucru nu înseamnă automat că a înțeles informațiile. O problemă rezolvată de o aplicație nu demonstrează că elevul stăpânește raționamentul, după cum un referat impecabil redactat nu garantează că autorul său cunoaște subiectul.

Conceptul de „învățare autentică”, aflat în centrul forumului, presupune tocmai această schimbare: elevul să devină participant activ la propria educație, iar profesorul să construiască experiențe de învățare relevante.

Un forum care unește profesorii de pe ambele maluri ale Prutului

Evenimentul este organizat în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, cu implicarea Asociației Generale a Învățătorilor din România – Filiala din Republica Moldova.

Printre parteneri se numără Asociația Română de Literație, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Stat din Moldova, Colegiul Richard Wurmbrand și Liceul Teoretic Republican „Aristotel”. Liliana Romaniuc, președinta Asociației Române de Literație, inițiatoarea evenimentului și expert în educație, subliniază că forumul înseamnă mai mult decât dezbateri profesionale. „Vă promitem experiențe frumoase de învățare cu sens, socializare, energie și ospitalitatea greu de egalat a colegilor noștri din RM”, a transmis Liliana Romaniuc.

Tehnologia poate deveni un aliat al profesorilor, ajutându-i să pregătească lecții, să adapteze materialele didactice și să personalizeze activitățile. Există însă și riscuri: dependența elevilor de răspunsuri generate automat, diminuarea efortului intelectual, informațiile eronate și problemele legate de protecția datelor.

Maura ANGHEL



