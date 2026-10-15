120 de ieșeni depind de Cantina Socială

* Direcția de Asistență Socială Iași pregătește aprovizionarea Cantinei Sociale pentru anul viitor * în 2026, instituția a lansat proceduri de achiziție a hranei în valoare totală estimată de 1,85 milioane de lei

Pentru 120 de ieșeni aflați în evidențele Cantinei Sociale, mâncarea nu este doar o cheltuială zilnică, ci o problemă de supraviețuire. În timp ce prețurile alimentelor continuă să apese asupra bugetelor, acești oameni au nevoie de sprijin pentru a-și asigura hrana. Direcția de Asistență Socială (DAS) Iași pregătește deja aprovizionarea pentru anul viitor, printr-o licitație publică în valoare de 133.644 de lei, fără TVA. Contractul va avea o durată de nouă luni și va asigura o parte dintre alimentele necesare bucătăriei Cantinei Sociale de pe strada Sfântul Andrei.

Carne de vită, orez, paste și ulei pentru mesele zilnice

Din suma totală, 88.164 de lei sunt prevăzuți pentru cumpărarea alimentelor de bază, în timp ce 45.480 de lei sunt rezervați achiziției de carne de vită. Practic, mai bine de o treime din valoarea contractului, aproximativ 34%, merge către acest produs.

Lista de cumpărături cuprinde orez, paste făinoase, ulei pentru gătit, zahăr și alte ingrediente necesare pregătirii meselor. Carnea de vită face obiectul unui lot separat, pentru care urmează să fie desemnat un furnizor. Aprovizionarea se va realiza în etape, în funcție de necesarul bucătăriei, pentru ca pregătirea hranei să nu fie întreruptă.

Dincolo de limbajul administrativ al licitației, realitatea este mult mai simplă: pentru cei care ajung să depindă de Cantina Socială, o farfurie cu mâncare poate fi singura certitudine alimentară a zilei. Iar în spatele celor 120 de beneficiari luați în calcul pentru această achiziție se află oameni ale căror venituri nu le permit să acopere nici măcar cheltuielile elementare.

Aproape 1,85 milioane de lei, valoarea achizițiilor alimentare

Contractul pregătit pentru 2027 nu este singura achiziție destinată aprovizionării Cantinei Sociale. În martie 2026, Direcția de Asistență Socială Iași a lansat o procedură mult mai consistentă, cu o valoare estimată de 1.712.298 de lei.

Licitația a vizat o gamă mai largă de produse alimentare, împărțite în 15 loturi, necesare funcționării cantinei. Noua achiziție, de 133.644 de lei, completează acest necesar, fără să reprezinte întregul buget destinat hranei.

Adunate, cele două proceduri lansate în 2026 ajung la aproximativ 1,85 milioane de lei, valori estimate care nu trebuie confundate cu sumele efectiv cheltuite.

Cifrele arată cât costă organizarea unui serviciu social care, pentru unii ieșeni, rămâne indispensabil. Dincolo de contracte, furnizori și proceduri, problema este însă una mult mai profundă: într-unul dintre cele mai importante centre universitare și economice ale țării, există oameni pentru care asigurarea hranei zilnice continuă să depindă de sprijinul autorităților.

Dan DIMA



