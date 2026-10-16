Se caută cei mai buni medici din Iași! Nominalizările au început

Medicii ieșeni vor avea un cuvânt hotărâtor în alegerea celor care merită să urce pe scena recunoașterii profesionale! Colegiul Medicilor Iași pregătește cea de-a IX-a ediție a Galei „Medicii împreună pentru comunitate”, programată pe 14 decembrie 2026, iar ediția din acest an readuce un mecanism care pune întreaga comunitate medicală în centrul desemnării laureaților: nominalizări venite de la colegi și vot electronic.

Miza este una importantă pentru breasla medicală: recunoașterea celor care s-au remarcat prin profesionalism, rezultate deosebite, implicare în comunitate și contribuții la dezvoltarea medicinei. Nu va fi vorba doar despre o listă de premii stabilită de organizatori, ci despre un proces în care medicii pot propune colegi pe care îi consideră adevărate repere ale profesiei.

Trei categorii, trei direcții de recunoaștere

În cadrul galei vor fi acordate distincții pentru Excelență în practica medicală, pentru contribuții deosebite la dezvoltarea profesiei medicale și pentru Tânărul Medic al Anului, destinat medicilor sub 40 de ani. Sunt vizate atât performanța clinică și mentoratul, cât și implicarea profesională, inițiativele cu impact în comunitate și potențialul noii generații.

Nominalizările pot fi transmise de membrii Colegiului Medicilor Iași până la 9 noiembrie 2026, la adresa collegiumiasi@gmail.com. Fiecare propunere trebuie însoțită de o scrisoare de motivație de maximum o pagină, care să explice de ce medicul respectiv merită distincția.

După verificarea eligibilității de către Consiliul Colegiului, candidații validați vor intra în etapa votului electronic, programată în perioada 15 noiembrie – 3 decembrie 2026. Pentru a putea fi nominalizați, medicii trebuie să fie membri ai Colegiului Medicilor Iași. Membrii Consiliului nu sunt eligibili pentru premiere.

Președintele Colegiului, prof. dr. Liviu Oprea, subliniază că scopul este ca întreaga comunitate profesională să participe la recunoașterea medicilor care contribuie la tratarea pacienților, la dezvoltarea profesiei și la formarea viitoarelor generații de specialiști.

Gala va avea și o componentă culturală de excepție. Ceremonia din 14 decembrie va fi urmată de spectacolul de operă „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti, în interpretarea Operei Naționale Române Iași.

Organizată începând din 2016, gala a devenit un eveniment de tradiție al comunității medicale ieșene, reunind premierea performanței profesionale și solidaritatea socială. Dincolo de trofee și distincții, manifestarea urmărește și strângerea de fonduri pentru susținerea unor cauze umanitare. Nicoleta ZANCU