* Opera Națională Română din Iași sărbătorește șapte decenii de existență printr-un program special * publicul este așteptat la două reprezentații ale operei „Tosca”, premiera „Cenușăreasa” și un concert la Palatul Culturii

Șaptezeci de ani de muzică, spectacole și generații de artiști vor fi celebrați în luna noiembrie la Opera Națională Română din Iași. Instituția marchează aniversarea primei reprezentații, din 3 noiembrie 1956, printr-un program care readuce pe scenă spectacolul inaugural, „Tosca”, de Giacomo Puccini, și propune o nouă premieră: „Cenușăreasa”, de Gioachino Rossini. Publicul va avea parte de șase reprezentații și de un colocviu aniversar.

„Tosca”, spectacolul cu care a început istoria Operei ieșene

Pe 3 noiembrie 1956, cortina Operei din Iași se ridica pentru prima dată, iar publicul descoperea „Tosca”, una dintre cele mai cunoscute creații ale compozitorului italian Giacomo Puccini. Șapte decenii mai târziu, aceeași operă revine în centrul sărbătorii, ca o punte între începuturile instituției și prezentul său artistic.

Spectacolul va fi prezentat pe 2 și 3 noiembrie 2026, de la ora 18:30, în Sala Mare. Reprezentația din 3 noiembrie are o semnificație aparte, fiind programată exact în ziua în care se împlinesc 70 de ani de la debutul teatrului liric ieșean.

Manifestările aniversare vor începe însă pe 1 noiembrie, la ora 18:30, cu colocviul „Întâlnire aniversară Opera 70”, organizat în Sala Mare. Evenimentul va fi dedicat istoriei instituției și momentelor care au contribuit la construirea identității sale culturale.

De-a lungul celor șapte decenii, Opera din Iași a devenit una dintre instituțiile reprezentative ale vieții artistice românești, reunind pe scenă generații de soliști, dirijori, instrumentiști și balerini. Aniversarea oferă prilejul unei întoarceri la începuturi, dar și al unei priviri asupra viitorului teatrului liric.

„Cenușăreasa”, premiera care încheie luna aniversară

Un alt moment important al programului va fi premiera operei comice „Cenușăreasa”, de Gioachino Rossini, programată pe 21 noiembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare. Spectacolul va avea încă două reprezentații, pe 22 și 24 noiembrie, la aceeași oră.

Inspirată de celebra poveste a Cenușăresei, opera lui Rossini aduce pe scenă umorul, virtuozitatea vocală și ritmul alert specifice compozitorului italian. Noua producție completează programul aniversar, în care repertoriul clasic se întâlnește cu dorința instituției de a propune publicului spectacole noi.

Între reprezentațiile operei „Tosca” și premiera „Cenușăreasa”, spectatorii sunt invitați și la Palatul Culturii din Iași. Pe 10 noiembrie, de la ora 18:30, aici va avea loc o nouă ediție a evenimentului „Concert la Palat”, care completează seria manifestărilor dedicate aniversării.

Biletele pentru evenimentele programate în luna noiembrie vor putea fi cumpărate începând de vineri, 16 octombrie, de la ora 12:00, atât de la Agenția Operei, cât și online, pe site-ul oficial www.operaiasi.ro.

Maura ANGHEL