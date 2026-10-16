Sărbătorile Iașului 2026 aduc în fața publicului nume importante ale muzicii românești și internaționale. Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași au anunțat programul concertului organizat în cadrul celei de-a XXXV-a ediții a sărbătorilor orașului. Evenimentul promite o combinație de muzică clasică, sonorități tradiționale, pop și rock, completată de două spectacole de lumini.

Programul începe la ora 18:00, cu un moment susținut de Corul de Copii „Varlaam Mitropolitul”, urmat, de la ora 18:45, de Orchestra Metropolitană Iași. La ora 19:00, scena va aparține celor trei tenori ieșeni, care vor aduce în fața publicului repertoriul liric.

Gheorghe Zamfir și Richard Clayderman, invitații speciali ai serii

Unul dintre cele mai așteptate momente este recitalul maestrului Gheorghe Zamfir, programat la ora 19:25. Artistul, care a dus sunetul naiului românesc pe marile scene ale lumii, va aduce o notă aparte concertului.

De la ora 19:45, publicul îl va putea asculta pe Richard Clayderman, pianistul francez cunoscut internațional pentru interpretările sale romantice. Prezența sa reprezintă unul dintre punctele de atracție ale ediției din acest an.

Seara va continua, de la ora 21:00, cu Julien Dassin, fiul celebrului interpret Joe Dassin. Artistul francez va aduce atmosfera șansonetei și a muzicii care a cucerit generații întregi.

Spectacol cu drone, Direcția 5 și artificii

Organizatorii au rezervat finalului de seară și două momente vizuale. La ora 22:00 este programat un spectacol cu drone, urmat, la 22:10, de concertul trupei Direcția 5, una dintre cele mai cunoscute formații pop-rock din România. La ora 23:00, spectacolul de artificii va marca finalul programului anunțat. Ediția din 2026 propune astfel un concert construit pentru gusturi și generații diferite, de la vocile copiilor și muzica orchestrală până la artiști consacrați internațional și ritmuri pop-rock. Prin această formulă, Sărbătorile Iașului își păstrează caracterul de eveniment dedicat comunității, cu o seară în care muzica și spectacolele vizuale devin principalele atracții.

Concertul este organizat de Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași. Tania DAMIAN